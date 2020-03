Koronavírus pravdepodobne prinesie nárast pokusov o poistné podvody

Bratislava 27. marec (OTS) - Špecialisti na odhaľovanie protispoločenských činností odhalili v roku 2019 až 170 pokusov o úmyselný podvod. „Na Slovensku je dlhoročná tradícia podvádzať v poistení motorových vozidiel, čo potvrdzujú aj naše štatistiky. Pokusy o podvod sa zhodne vyskytujú ako v povinnom zmluvnom poistení, tak aj v havarijnom poistení. Tak to bolo aj v minulom roku kedy sme preverovali množstvo podnetov z havarijného a povinného zmluvného poistenia s celkovo zachránenou hodnotou viac ako 350 000 eur,“ uviedol Ivan Debnár, špecialista pre odhaľovanie protispoločenskej činnosti Union poisťovne. Ako ďalej dodal detektív poisťovne, množstvo pokusov o poistné podvody sa týkalo aj životného a cestovného poistenia. Ide spravidla o dobre premyslené, organizované a do detailov pripravené poistné podvody.



Aktuálna kríza v súvislosti so šírením koronavírusu má už teraz obrovské ekonomické dopady a bude mať pravdepodobne veľký vplyv aj na rast pokusov o poistné podvody. „V takomto neprehľadnom a zložitom ekonomickom prostredí sa nájdu ľudia a skupiny ľudí, ktorí budú chcieť využiť finančné ťažkosti spoločnosti na vlastné obohatenie a rôzne ekonomické podvody,“ konštatuje Ivan Debnár. Všetky spoločnosti na trhu v oblasti poistenia a celého finančného sektora preto v súčasnej situácii spozorneli. „V Union poisťovni sme v týchto dňoch prijali opatrenia, ktorých cieľom je zabrániť rôznym organizovaným skupinám využiť súčasnú ťažkú ekonomickú situáciu na prípadné pokusy o poistné podvody. Chceme ubezpečiť našich klientov, že napriek zložitej spoločenskej situácii, sú naši odborníci pripravení odhaľovať ľudí, ktorí by sa chceli neoprávnene obohatiť na úkor spoločnosti a všetkých čestných ľudí,“ povedal Jozef Koma, člen predstavenstva a riaditeľ sekcie vývoja produktov a analytiky Union poisťovne.



Na oklamanie poisťovne v otázke poistných podvodov pamätá aj trestný zákon, ktorý hovorí o trestoch až do výšky 15 rokov, podľa závažnosti, výšky škody a spôsobu jeho vykonania.