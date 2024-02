Košice 24. februára (TASR) - Košice sa vrátili do slávnej disko éry 90. rokov, do východoslovenskej metropoly prišla Tvoja 90' Show, ktorá ponúkla desať známych eurodance formácií a ich hity z tejto tanečnej éry. Väčšina z nich vznikla v Nemecku a Holandsku, kde táto vlna mala aj najväčší záber. Zaplnená Steel Aréna, ktorá oslavuje 18. narodeniny, sa na šesť hodín premenila na veľký disko parket, rytmy rozhýbali mladších aj dospelejších fanúšikov.



Po zahrievacom kole, ktoré moderoval známy domáci MC Erik, prišla na pódium nemecká formácia Mr. President, ktorá vznikla v roku 1991 v nemeckých Brémach. Pri ich hite Coco Jamboo sa prvýkrát rozhýbala celá aréna a nezastavila sa potom ďalších viac ako päť hodín. Striedalo ich nemecké duo La Bouche, ktoré založil vo Frankfurte v roku 1994 producent Frank Farian, zakladateľ legendárnej skupiny Boney M. Najviac reagovala aréna na hit Be My Lover. Tretie na pódiu bolo elektronické duo The KLF, známe aj vďaka hitu 3 A.M. Eternal. Aj ďalšia eurodance formácia Culture Beat pochádza z Nemecka, popularitu si získala vďaka skladbe Mr. Vain. Zo Švédska prišiel najznámejší zubný lekár, dnes 66-ročný Dr. Alban. Preslávili ho hity It's My Life a Sing Hallelujah! z roku 1992.



Z Trinidadu pochádza nemecký spevák Haddaway, ktorý si celú arénu získal hitom What Is Love z roku 1993. Nemecká štvorica Fun Factory si Košice získala hitmi z roku 1995 Close To You a I Wanna Be With U. Viac ako 30 rokov na scéne je nemecká formácia Snap!, z marca 1992 je ich najväčší hit Rhythm Is a Dancer. Z Talianska pochádza partia Eiffel 65, založená v roku 1998. Úspech zožali vďaka hitom Blue (Da Ba Dee) a Move your Body. Záver disko maratónu patril belgicko-holandskej formácii 2 Unlimited, ktorá si získala medzinárodný úspech so skladbami No Limit a Get Ready.



Kruhové pódium uprostred plochy dalo možnosť sledovať interpretov rovnako zo všetkých strán, zvukár nešetril decibelmi, mal však zjednodušenú úlohu, keďže všetci účinkujúci vystupovali na half playback. Obdiv si zaslúžia fanúšikovia, ktorí vystáli, vyskákali, vytlieskali a vytancovali pred pódiom šesť hodín bez prestávky. Šou sa v sobotu večer predstaví v Bratislave.