Košická hudobná jar ponúkne sériu symfonických a komorných koncertov

Košice 12. apríla (TASR) – Záver koncertnej sezóny v Štátnej filharmónii Košice (ŠfK) tradične patrí Košickej hudobnej jari. V poradí 66. ročník hudobného festivalu ponúkne od 26. apríla do 26. mája štyri symfonické a štyri komorné koncerty, ale aj netradičný výlet do sveta klasického amerického muzikálu.



Okrem Domu umenia sa budú podujatia konať aj v priestoroch synagógy na Zvonárskej ulici. "Čo sa týka symfonických koncertov, dala by som poslucháčom do popredia francúzskeho harfistu Xaviera de Maistre, ktorý je považovaný za svetovú špičku v interpretácii v hre na harfu, v rámci komorných koncertov prestížne sláčikové kvarteto Quatuor Arod či slovenských interpretov - huslistu Milana Paľu a klarinetistu Martina Adámeka," spomenula riaditeľka (ŠfK) Lucia Potokárová. Za bonbónik považuje účinkovanie svetoznámej mezosopranistky Magdaleny Koženej v spojení s Ondřejom Havelkom a jeho Melody Makers pri interpretácii džezu, swingu a tanečnej hudby z 30. a 40. rokov minulého storočia.



Hlavným aktérom symfonických koncertov bude domáci orchester, dva koncerty povedie šéfdirigent ŠfK Robert Jindra a ďalšie dva Zbyňek Müller a britský dirigent Finnegan Downie Dear. Program ponúkne Večer francúzskej hudby, Symfóniu č. 1 "Titan" Gustava Mahlera či kantátu "Svatební košile" od Antonína Dvořáka, v ktorej sa predstavia sopranistka Jana Sibera, tenorista Juraj Hollý a basbarytonista Boris Prýgl.



Sprievodným podujatím festivalu bude koncert Speváckeho zboru slovenských učiteľov pri príležitosti 100. výročia založenia tohto hudobného telesa.



"Hudba v týchto časoch nielen povznáša, ale pomyselne pomáha na chvíľu sa vzdialiť od reálneho sveta, dáva nádej. Som veľmi rád, že sa opäť môžeme plne venovať hudbe a predávať ju našim divákom naživo," uviedol šéfdirigent Jindra.



V roku 2020 sa Košická hudobná jar nekonala pre pandémiu ochorenia COVID-19, vlani sa program musel posunúť na júl. "Aktuálne kapacitné obmedzenia v Dome umenia nie sú žiadne, sú len hygienické obmedzenia, teda nosenie respirátorov pre divákov v hľadisku," konštatovala riaditeľka ŠfK.