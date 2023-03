Košická skupina Kiss My Ex! postúpila v celosvetovej súťaži

Bratislava 10. marca (TASR) – Košická skupina Kiss My Ex! opäť boduje, so skladbou Dance With Me postúpila do semifinále celosvetovej súťaže International Songwriting Competition 2022. Z celkového počtu 15.000 prihlásených skladieb si ju zástupcovia organizátorov a svetových vydavateľstiev vybrali do semifinálovej stovky v prominentnej kategórii POP/TOP 40. TASR o tom informoval PR manažér Rado Mešša.



International Songwriting Competition (ISC) je súťaž pre nových, ale aj etablovaných hudobníkov s najprestížnejšou porotou zo všetkých hudobných súťaží na svete. Mená, ako Coldplay, Dua Lipa, Adele, Acraze, Mariah Carey, Tom Waits a zástupcovia veľkých svetových vydavateľstiev jej dávajú záruku vysokej kvality a prestíže. Medzi víťazov ISC patria napríklad Tones and I, Bastille, Passenger, Gotye, Kimbra či Dean Lewis.



Momentálne prebieha proces výberu finálovej pätnástky, z ktorej potom vo finále porota vyberie víťazov jednotlivých kategórií. Tento postup oznámili organizátori skupine mailom, v ktorom im okrem iného zapriali veľa šťastia v súťaži. Skupina teraz v napätí očakáva ďalší mail s verdiktom výberovej semifinálovej poroty a verí, že bude pozitívny.



"Dance With Me je príbeh mladej dámy, ktorá sa chce uvoľniť, zabaviť, byť pritom sama sebou a užiť si večer so svojimi kamarátkami na párty. Cíti sa ako femme fatale a všetko je super až do momentu, keď sa stane stredobodom pozornosti, čo na ňu má presne opačný efekt. Nepáči sa jej pozérstvo a silácke reči na jej adresu. Miluje prirodzenosť, uvoľnenosť a neznáša pretvárku a faloš. Zistili sme, že tak ako ja, aj veľa ľudí z nášho okolia sa s nami v tom dokáže identifikovať," hovorí o skladbe speváčka Popa.



Skupinu Kiss My Ex! tvorí speváčka Iveta "Popa" Karičková a hudobníci a producenti Ladislav "Lezlee" Znám a Peter Klema. V slovenských rádiách rotujú ich single Waves a Dance With Me. Ich debutový album je naplánovaný na začiatok leta tohto roka.