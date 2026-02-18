Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 18. február 2026Meniny má Jaromír
< sekcia Kultúra

Košické bábkové divadlo premiéruje novú inscenáciu

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Adaptáciu a réžiu mal na starosti Gejza Dezorz, v hre účinkujú Kristián Michal Hnát, Slávka Krivánek, Jana Štafurová, Lukáš Takáč, Jana Bartošová a Miroslav Kolbašský.

Autor TASR
Košice 18. februára (TASR) - Novú bábkovú inscenáciu s názvom Dozvedela som sa, že žiješ pripravilo pre divákov Bábkové divadlo Košického kraja (BDKK). Silný príbeh lásky a odvahy z vojnových Košíc je adaptáciou komiksu podľa románu Olivera Rácza. Divadlo ju uvedie v premiére v piatok (20. 2.) na Scéne Jorik.

Ako informovalo divadlo, inscenácia rozpráva skutočný príbeh „zakázanej lásky“ medzi židovskou dievčinou Juditou a vojakom maďarskej armády Tivadarom Hernádim. Dej sa odohráva počas druhej svetovej vojny v Košiciach s presahom do Budapešti - v čase, keď sa z bežného života stáva boj o prežitie a rozhodnutia preverujú charakter. Mlčanie, prizeranie sa a strach sa dostávajú do ostrého konfliktu s odvahou, ľudskosťou a zodpovednosťou.

Predlohou bol komiks Sone Balážovej a Dávida Marcina, ktorý vznikol podľa románu košického rodáka Olivera Rácza (1918 - 1997) - spisovateľa, prekladateľa a pedagóga. Počas druhej svetovej vojny pomohol viacerým košickým Židom vrátane svojej budúcej manželky.

Adaptáciu a réžiu mal na starosti Gejza Dezorz, v hre účinkujú Kristián Michal Hnát, Slávka Krivánek, Jana Štafurová, Lukáš Takáč, Jana Bartošová a Miroslav Kolbašský.

Pre režiséra ide o jeho druhú inscenáciu s tematikou holokaustu a treťou, ktorá sa vracia k druhej svetovej vojne. „Nová inscenácia v štýle live puppet cinema, určená mladým dospelým, je mojím ďalším umeleckým príspevkom k rozprávaniu o krutosti druhej svetovej vojny. O to silnejší je pre mňa tento projekt, že ako rodák z Košíc môžem sprostredkovať príbeh humanistu Olivera Rácza - príbeh lásky k žene, k ľuďom a odvahy postaviť sa zlu,“ uviedol Dezorz.

Pre umeleckého šéfa BDKK a dramaturga inscenácie Lukáša Kopasa je najdôležitejšie, že inscenácia zachytáva príbeh o tom, ako sa človek rozhoduje v šedej zóne, keďže práve tam sa láme charakter. „Chceli sme, aby diváci nemali pocit, že sa pozerajú na ‚dejiny‘ alebo na hrdinstvo z učebnice, ale aby sledovali niečo, čo sa ich bytostne týka aj dnes - ako ľahko sa strach premení na každodenný režim, ako rýchlo sa z mlčania stane spoločenská dohoda a ako nenápadne sa človek začne vzdávať vlastnej tváre - až kým sa raz nepristihne pri otázke, či ešte vôbec zostal človekom,“ povedal.

Podľa riaditeľky BDKK Lenky Papugovej premiéra bude zároveň príležitosťou predstaviť verejnosti výsledok modernizácie technického vybavenia Sály Jorik.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Streda 18. februára

VIDEO: STREĽBA NA HOKEJOVOM ZÁPASE: Zahynuli najmenej traja ľudia

KOMENTÁR J. HRABKA: Novela zlá a horšia

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo