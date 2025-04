Košické bábkové divadlo uvádza inscenáciu z odkazom na Andyho Warhola

Košice 24. apríla (TASR) - Bábkové divadlo Košického kraja pripravilo multidruhovú inscenáciu The Factory s podtitulom Párty pre 50 najkrajších ľudí. Jej názov odkazuje na legendárne newyorské štúdio Andyho Warhola a podľa tvorcov chce osloviť nielen milovníkov umenia, ale každého, kto hľadá odvážne divadelné zážitky, nové impulzy a priestor na dialóg medzi javiskom a hľadiskom. V premiére ju uvedú v piatok (25. 4.) na scéne Jorik.



„Ambíciou projektu je zotrieť hranicu medzi umelcami a publikom - divák sa stáva spolutvorcom diania, interaguje so scénou, rekvizitami a hercami. Ocitnete sa v 'striebornom štúdiu', kde sa vedľa seba odohrávajú aj situácie odkazujúce na ikonické Warholove filmové experimenty,“ informovalo divadlo. Réžiu a scenár zastrešuje Braňo Mazúch, ktorý projekt realizuje v spolupráci s čilským scénografom Pedrom Enriquem Gramegnom Ardilesom. Cieľom inscenátorov je vytvoriť dynamickú a podmanivú paralelu s metafyzickým priestorom Warholovho umeleckého štúdia.



„Práve Warholova tvorba a inšpirácie z obdobia 60. rokov - od pop-artu, cez voľné tvorivé experimenty, až po znepokojujúce otázky o identite, zraniteľnosti, pominuteľnosti, samote či kráse, sláve a konzume - tvoria hlavnú tematickú os inscenácie. Tá divákom ponúka možnosť nahliadnuť do vlastných emócií a postojov a odhaliť v nich nové aspekty seba samých, podobne, ako to umožňovala Warholova legendárna The Factory,“ uviedlo divadlo.



Inscenácia vznikla za účasti študentov košického Konzervatória Petra Dvorského. Určená je mladým divákom od 16 rokov a dospelému publiku.



Projekt podľa divadla predstavuje aj umelecký reštart scény Jorik, ktorá v rokoch 1995 až 2007 pôsobila ako významná platforma experimentálneho činoherného divadla presahujúca hranice východného Slovenska.