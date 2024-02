Košické bábkové divadlo uvádza v premiére rozprávku Koza odratá a jež

Košice 6. februára (TASR) - Inscenáciu rozprávky Koza odratá a jež najnovšie pripravilo Bábkové divadlo v Košiciach. V premiére ju pre divákov vo veku od troch rokov uvedie v piatok (9. 2.).



Bábková inscenácia vychádza zo zbierky Pavla Dobšinského, autorom scenára a režisérom je Peter Palik. Príbeh hovorí o tom, ako sa jedna drzá a zlá koza nasťahovala do líščej nory a zúfalá líštička hľadá pomoc, aby sa dostala k svojmu domovu. "Je tam takéto posolstvo, že nie je príjemné, keď vám niekto bez opýtania vtrhne do vášho domu, zoberie vám vaše bývanie a vy sa s tým musíte nejako vyrovnať. Ale, samozrejme, ako to býva v rozprávkach, tak aj v tejto zvíťazí dobro, a hovorí sa tam aj o tom, že nielen silou, ale aj bystrým rozumom sa dá v živote zvíťaziť," povedal pre TASR Palik.



Ako účinkujúci sa predstavia Viktória Sedláková a Juraj Fotul. Súčasťou príbehu sú aj pesničky, ktorých hudbu zložil skladateľ a hudobník Daniel Špiner. Scénografiu mala na starosti výtvarníčka Naďa Salbotová.



"Zámerom tvorcov je vytvoriť komornú bábkovú inscenáciu, ktorá citlivo podá najmenšiemu divákovi jasnú správu o tom, čo je správne a čo neprijateľné, či ako dokážu sebecký prístup a agresia ubližovať druhým. V druhom rade chce poukázať na to, aké je dôležité nepoľaviť vo svojej odvahe a postaviť sa zlu, hoci by sa zdalo, že zlo má zjavnú prevahu," uviedlo divadlo v popise rozprávky.