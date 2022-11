Košické Divadlo Na Peróne premiéruje inscenáciu Dievča z morského dna

Košice 17. novembra (TASR) – Novú divadelnú inscenáciu podľa textu spisovateľky Jany Bodnárovej pripravilo košické Divadlo Na Peróne. Pod názvom Dievča z morského dna ju v premiére uvedie v piatok (18. 11.) v priestoroch na Zvonárskej ulici.



Inscenácia podľa divadla predstavuje netradičné psychoterapeutické sedenie, v ktorom sa tvorcovia spolu s divákmi pokúsia o ponor do hĺbok duše mladej ženy. V príbehu sa Lea ocitla v psychiatrickej liečebni. Ako dieťa žila len s matkou, ktorá jej výchovu zanedbávala. Dostávala sa do ťažkých životných situácií, nevedela sa v nich zorientovať, nemala v živote nikoho, komu by sa mohla zdôveriť. Osamelá, uzavretá sa už ako zrelá žena nachádza v ďalšej liečebni a jej prípad si do rúk berie nový lekár.



"Predstavenie je inšpirované skutočným príbehom. Kruto a zároveň poeticky hovorí o kolobehoch zaužívaných vzorcov správania sa, neschopnosti vymaniť sa z nich a o tom, ako je potrebné hovoriť o duševnom zdraví a prežitých traumách z detstva," uviedla herečka a umelecká riaditeľka divadla Jana Wernerová.



Divadlo Na Peróne informovalo, že inscenáciu predstavilo vo forme "work in progress" diela už v júni v rámci festivalu Vlnoplocha v Banskej Štiavnici. Pôvodnú 40-minútovú ukážku divadelníci rozvinuli o ďalšiu minutáž a novú scénu aj priestorovú koncepciu. Spolupracovali pri tom scénografka Dáša Krištofovičová a hudobník Dead Janitor.



"Často si neuvedomujeme, že to, čo sme zažili v detstve, výrazne ovplyvňuje náš dospelý život. Hoci ešte aj dnes je tabu hovoriť o duševnom zdraví a prežitých traumách z detstva, čím ďalej, tým viac sa téma dostáva do popredia. Sme radi, že aj my môžeme prispieť do diskusie," skonštatovala Wernerová.