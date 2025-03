VIDEO: Košické Divadlo Thália uvedie hudobnú hru Hoci Hocikto

Košice 24. marca (TASR) - Košické maďarské Divadlo Thália Szinház uvedie hudobnú hru s pesničkami s názvom Hoci Hocikto od súčasného maďarského autora Szilárda Borbélyho. Premiéra je naplánovaná na štvrtok (27. 3.) o 19.00 h. TASR o tom informovalo divadlo.



Pôjde v poradí o tretiu vlastnú premiéru divadla v jeho aktuálnej 55. sezóne. Hoci Hocikto zažilo tri javiskové uvedenia v Maďarsku. Košická premiéra bude štvrtá, a zároveň pôjde o prvé uvedenie tejto hry na Slovensku. "Ide o veľmi aktuálnu hru, ktorá zložito, ale pritom alarmujúco hovorí o stave v našej spoločnosti. Vychádza zo stredovekej morality. Je to žáner, kedy sa človek dozvie, že už nemá veľa času na pozemskej púti a musí sa vysporiadať so svojím životom. Tým pádom musí vyhodnotiť, čo môže čakať na druhom svete," priblížil dramaturg predstavenia Miklós Forgács. V ôsmich podobenstvách sa podľa neho vynárajú témy vychádzajúce z morálnych otázok. Aj keď sú odpovede na ne deprimujúce, prinášajú nádej.



"V podstate je najdobrodružnejšie to, že herci nehrajú jednu fixnú rolu, nezobrazia jeden osud, ale musia ukázať viac výrazných postáv na pomerne malej ploche. Okrem toho sťažujú prácu hercov aj veľmi náročné piesne, zároveň však môžu zľahčiť divácku percepciu," doplnil režisér József Czajlik s tým, že sa šesť hercov predstaví v 30 rolách. Výzvou bude aj básnický text, ktorý často používa i rýmy, ďalej nezvyčajné pohybové kreácie, využívanie masiek či interpretácia pesničiek.



V predstavení odznie 14 piesní. Každý text zhudobnil Róbert Lakatos.