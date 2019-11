Štátne divadlo v Košiciach uvedie inscenáciu o Havlovom liste Husákovi

Košice 12. novembra (TASR) – Netradičnú divadelnú inscenáciu, v ktorej zaznie obsah otvoreného listu, ktorý v roku 1975 v Československu adresoval Václav Havel komunistickému lídrovi Gustávovi Husákovi, uvedie Štátne divadlo (ŠD) v Košiciach. Pôjde vlastne o svetovú premiéru, keďže Havlov list sa v takejto divadelnej podobe dosiaľ neobjavil.



Košické divadlo pripravilo projekt k 30. výročiu Nežnej revolúcie a jeho súčasťou budú diskusie s aktérmi Novembra 1989 ako Milan Kňažko a Ján Budaj aj ďalšími osobnosťami. Prvé predstavenie inscenácie s názvom Václav Havel: List Gustávovi Husákovi uvedú na Malej scéne vo štvrtok 14. novembra. Predstaví sa v nej deväť hercov v réžii Martina Čičváka, preklad a dramaturgiu mal na starosti Peter Himič.



Kritický list poslal Havel v apríli 1975 generálnemu tajomníkovi Ústredného výboru Komunistickej strany Československa Husákovi, ktorý sa zakrátko stal aj prezidentom republiky. Odpoveď naň kritik režimu nikdy nedostal. Havel v texte pomenúva všetky neuralgické body, strachy a pocity vtedajšej normalizovanej spoločnosti. "Je najväčším svedectvom doby, ale paradoxne, ak sa do tohto listu začítame dnes, dostávame intenzívny pocit, že normalizácia nie sú naše dejiny, ale stále pretrvávajúca minulosť. Zvíťazila pravda a láska nad lžou a nenávisťou? Kto sú tí, na ktorých čakáme?" napísali tvorcovia inscenácie.



Samotný Havlov text si budú môcť diváci aj prečítať v bulletine. Napriek tomu, že predlohou je list, dramaturg Himič zdôrazňuje, že v predstavení ide o legitímnu divadelnú formu s hudobnou zložkou, scénickým riešením či kostýmami. "Sama pani Dagmar Havlová, s ktorou pán režisér telefonoval o tomto nápade kvôli právam, bola veľmi milo prekvapená, lebo toto bude naozaj celosvetová premiéra. Ten list nebol doteraz v takejto podobe inscenovaný," priblížil pre TASR.



Režisér Čičvák, ktorý s nápadom inscenácie prišiel, povedal, že Havlov list je strhujúcim čítaním. Aj keď nejde pôvodným textom o divadelnú hru, v duchu postdramatického divadla sa podľa neho dá z neho s dávkou slobody a chuti vyčarovať nesmierne opulentné divadlo. "A musím povedať, že si to veľmi užívame. Už hercov tým, že si každý deň viac a viac osvojujú komplikované Havlove súvetia, to nesmierne kultivuje, a je vzrušujúce hľadať k tomu obrazy. Sám som prekvapený, koľko sa v nás vďaka Havlovmu listu narodilo divadelnosti. Za seba musím povedať, že som to u seba ešte nevidel," skonštatoval.



Na scéne sa predstavia domáci aj hosťujúci herci Jakub Kuka, Simona Fedorková, Peter Cibula, Katarína Horňáková, Alena Ďuránová, Andrej Palko, Martin Stolár, František Balog a Tomáš Diro. Hosťami besedy po predstavení budú 14. novembra Ján Budaj a Dagmar Füle, 16. novembra Milan Kňažko a 19. novembra opäť Ján Budaj a Dagmar Füle.



ŠD pôvodne ohlásilo k výročiu Nežnej revolúcie premiéru inscenácie Marcela Děkanovského Spin. Napokon ju však nahradilo Havlovým listom. "Vyskytli sa určité problémy, z technických príčin sa Děkanovského hra odložila na náhradný termín a vymyslel sa tento projekt," povedal pre TASR generálny riaditeľ ŠD Igor Dohovič.



Niektorí umelci v súvislosti s Děkanovským a novembrovým výročím kriticky pripomínali, že podľa zväzkov, ktoré zverejnil Ústav pamäti národa (ÚPN), ho komunistická Štátna bezpečnosť (ŠtB) v roku 1974 zaregistrovala ako tajného spolupracovníka. On odmietal, že by s ŠtB spolupracoval, a vec dal na súd. Košický okresný súd v roku 2012 rozhodol v jeho prospech a rozhodol, že bol ako agent ŠtB vedený neoprávnene. ÚPN sa voči rozhodnutiu neodvolal.