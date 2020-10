Košický zlatý poklad pozná svojich víťazov

Bratislava 26. októbra (TASR) - Andrea Loužecká pod umeleckým menom Andy Lou sa stala víťazkou 36. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Prvenstvo a prémiu 1000 eur získala za pieseň Vesmír. Druhé miesto a finančná cena 750 eur patrí Gabrielovi Vohlárikovi pod umeleckým menom Gabo za pieseň Tak blízko. Autor tiež dostal Cenu za najlepší text. Tretie miesto a finančnú cenu 500 eur získala pieseň Bejbe autora Jána Hrčku v podaní skupiny Parketový lev.



Finálové kolo súťaže odvysielalo v sobotu (24. 10.) Rádio Slovensko. "Prvýkrát vo svojej histórii sa vzhľadom na aktuálne opatrenia súvisiace s pandémiou nerealizovalo ako verejný koncert, ale odznelo v rozhlasovom éteri ako súťaž nahrávok finálových piesní," informoval TASR PR manažér RTVS Marián Prevendarčík.



O víťazných skladbách rozhodla odborná porota, ktorú tvorili osobnosti slovenskej populárnej hudby - Sima Martausová, Peter Bič, Igor Timko, Ľuboš Zeman, Vlado Krausz, taktiež riaditeľ Sekcie marketingu a komunikácie RTVS Richard Jajcay a riaditeľ programových služieb SRo Michal Dzurjanin. Porote predsedal hudobný dramaturg Rádia Slovensko Rasťo Očenáš.



Na základe rozhodnutia výberovej komisie a SMS hlasovania poslucháčov Rádia Slovensko do finále postúpilo z 220 prihlásených skladieb dvanásť piesní. Finálové kolo okrem súťažných skladieb ponúklo rozhovory s porotcami – známymi textármi Ľubošom Zemanom a Vladom Krauszom. Za dlhoročnú spoluprácu a podporu súťaže získal ocenenie Juraj Vančík.



"Verím, že tento ročník bude inšpiráciou nielen pre hudobníkov, ale i pre textárov, ktorých sme hodnotili premiérovo, a že opäť pošlú svoje piesne do tejto najstaršej pesničkovej súťaže s už legendárnym názvom Košický zlatý poklad," uviedol Jozef Puchala, riaditeľ Štúdia RTVS Košice, ktoré je vyhlasovateľom a organizátorom pesničkovej súťaže.



Košický zlatý poklad vznikol v roku 1980. Doposiaľ na súťaži zaznelo 397 nových, pôvodných slovenských piesní. K jej úspešným finalistom patrili aj Beáta Dubasová, Peter Nagy, skupiny No Name, Nocadeň, Iconito, Marián Čekovský, Peter Cmorík či Tomáš Buranovský.