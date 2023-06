Letné shakespearovské slávnosti otvorí derniéra Rómea a Júlie

Bratislava 23. júna (TASR) - Letné shakespearovské slávnosti (LSS) 2023 v Bratislave otvoria 4. júla derniérou inscenácie Rómeo a Júlia v réžii Doda Gombára. Informujú o tom organizátori 23. ročníka divadelného open air festivalu, ktorý sa tradične uskutoční na nádvorí Bratislavského hradu.



V programe figuruje aj inscenácia Hamlet v réžii Pavla Kheka, ktorú festival odpremiéroval na 22. ročníku. Stretla sa s veľkým ohlasom u publika i odbornej verejnosti. Ľuboš Kostelný získal za stvárnenie hlavnej postavy ocenenie slovenských divadelníkov Dosky v kategórii najlepší mužský herecký výkon sezóny 2021/2022.



"Hamlet je rola ako každá iná, len rozsahom je veľmi veľká, je to väčšia nálož. A okolo Hamleta vzniklo akési fluidum, že je to vysnívaná rola každého herca, tak to ale nie je. Zároveň som za tú rolu vďačný, lebo čo vás môže posunúť viac?" hovorí o svojom Hamletovi Kostelný. S inscenáciou vycestuje aj ku pražským kolegom, kde sa Letné shakespearovské slávnosti vrátia po šiestich rokoch do historických kulís Pražského hradu na obľúbené Nejvyšší purkrabství.



Priaznivci Williama Shakespeara sa môžu tešiť i na jeho komédie Dvaja páni z Verony a Komédia omylov. Obyvatelia a návštevníci Bratislavy uvidia aj minuloročnú premiéru pražských divadelníkov, "najtemnejšiu hru autora" Macbeth v réžii Jakuba Kroftu. Dramaturgiu festivalu dopĺňa česká inscenácia Búrka od režisérskeho tandemu SKUTR.



Organizátori ďalej avizujú, že cez víkendové popoludnia budú pokračovať s rozprávkovým projektom pre deti a ich rodičov - Shakespeare s deťmi, pre ktorý pripravujú autorskú shakespearovskú rozprávku s pesničkami Roberta Mankoveckého.