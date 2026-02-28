< sekcia Kultúra
Krajská knižnica vo Zvolene pripravuje v marci viaceré podujatia
V študovni pripravujú na 19. marca program s autorkou Veronikou Kalužákovou o jej knihe Zmysel.
Autor TASR
Zvolen 28. februára (TASR) - Krajská knižnica Ľudovíta Štúra (KKĽŠ) vo Zvolene pripravuje počas marca program pre verejnosť. Aj tento rok sa zapája do celoslovenského podujatia s názvom Týždeň slovenských knižníc. TASR o tom informovala vedúca Útvaru knižnično-informačných služieb KKĽŠ Zuzana Marková.
Dodala, že v rámci 27. ročníka tejto akcie budú mať od 2. do 6. marca program pre deti, mládež, dospelých aj seniorov. Zároveň bude počas celého týždňa registrácia pre nových čitateľov bezplatná. Sprievodným podujatím bude otvorenie výstavy s názvom Sandokan autorky Jany Rajcovej. Súčasťou bude Knižničná kvapka krvi a stretnutie s autorom detektívok Petrom Šloserom. Naplánovali aj program s operným spevákom Martinom Babjakom a tvorivé dielne. V rámci nich si budú môcť návštevníci vypaľovať do dreva a vyrábať prívesky a odznaky.
Marková ďalej uviedla, že 11. marca bude knižnici stretnutie so včelárom Dušanom Vajdom. „Priblíži fascinujúci svet včiel, ich nenahraditeľnú úlohu v prírode a základy včelárskej praxe,“ objasnila. Návštevníci sa dozvedia, ako vzniká med, čo všetko prináša starostlivosť o včely a prečo je ich ochrana kľúčová pre našu budúcnosť.
V študovni pripravujú na 19. marca program s autorkou Veronikou Kalužákovou o jej knihe Zmysel. „Publikácia prináša 21 autentických ľudských príbehov, ktoré citlivo otvárajú tému hľadania zmyslu života, vnútornej sily a duševného zdravia,“ podotkla Marková. Podľa nej sa počas stretnutia budú rozprávať nielen o knihe a jej vzniku, ale aj o témach, ktoré sa ľudí dotýkajú. „O náročných životných situáciách, odvahe hovoriť o pocitoch a o dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie,“ poznamenala.
Knižnica vlani vo svojich priestoroch otvorila moderné technologické laboratórium pre verejnosť. Prilákať má mladú generáciu k vede a technike. Zároveň má slúžiť ľuďom, ktorí sa chcú vzdelávať s modernými technológiami.
