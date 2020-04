Krajské múzeum v Prešove ponúka počas pandémie on-line súťaže pre deti

Prešov 20. apríla (TASR) – Krajské múzeum v Prešove ponúka deťom a žiakom možnosť zapojiť sa do on-line súťaží. Takýmto spôsobom chce pomôcť rodičom a učiteľom pri vytváraní alternatívneho programu pre deti obmedzované karanténou. Ďalšou novinkou, ktorú ponúka, je pomoc pri oceňovaní starožitností a prehliadka aktuálnych výstav na webe múzea. TASR o tom informoval Rastislav Žitný z Krajského múzea v Prešove.



"Našou snahou je aj v čase fyzicky zatvoreného múzea ostať v kontakte s návštevníkom. Chceli by sme vniesť trocha dynamiky do spomaleného sveta a iniciovať spoluprácu s naším publikom, ktorá má napriek reálnosti množstva cien skôr symbolický charakter. Snažíme sa tiež v deťoch vzbudiť záujem o samoštúdium histórie a umenia tým, že ponúkame atraktívne témy a námety," uviedol riaditeľ Krajského múzea v Prešove Ľuboš Olejník.



Súťaž s názvom "Z chiži do paláca" pre deti v materských školách a na prvom stupni základných škôl bude mať čisto výtvarný charakter. Pre žiakov na druhom stupni je pripravená trojkolová vedomostná súťaž.



"Spustili sme aj ďalšiu výtvarno-literárnu súťaž v spolupráci so Slovenskými opálovými baňami. Okrem rôznych zaujímavých vecných cien a voľných vstupov čaká na víťazov napríklad aj jazda na koni vo voľnej prírode so sprievodcom. Budeme však radi, ak sa aj verejnosť zapojí darovaním cien pre mladých študentov," povedal Olejník.



Víťazi si svoje ceny prevezmú v Rákociho paláci v Prešove po skončení sa karanténnych opatrení.



Podľa Olejníka sa múzeum v tejto krízovej situácii snaží priblížiť svojim návštevníkom. Pripravuje videoprezentácie múzejných zbierok, aktivít či jednotlivých expozícií.



"Každý týždeň pridáme na našu webstránku a profil na sociálnej sieti tri nové prezentácie zaujímavostí z múzea a jeho depozitárov. Okrem toho sme spustili projekt, ktorým chceme ľuďom pomôcť pri oceňovaní ich starožitností a umeleckých diel. Určíme ich, poradíme im, odhadneme cenu a zaradíme ich do historického kontextu," vysvetlil Olejník.



Ako dodal, ľudia, ktorí zdedili alebo kúpili nejaké umelecké dielo či predmet, môžu poslať jeho fotografiu do múzea. Odborní pracovníci určia autora, odhadnú cenu a opíšu jeho funkciu.