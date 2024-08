Kremnické gagy pokračovali, Grand Prix získala domáca inscenácia

Kremnica 25. augusta (TASR) - Aj tretí deň Európskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy 2024 sa niesol v znamení príjemnej atmosféry a dobrej nálady, ktorú vytvorili vystupujúci umelci. Akadémia humoru pod vedením prezidentky Daniely Arendášovej rozhodla o piatich festivalových oceneniach, uchádzalo sa o nich takmer sedem desiatok účinkujúcich umelcov a skupín.



Grand Prix získala domáca inscenácia Náš priateľ René v podaní dvojice protagonistov Juraj Kemka a Lukáš Latinák. Predstavenie Náš priateľ René napísali Milan Lasica a Július Satinský pred viac ako štyridsiatimi rokmi. Inšpirovali sa prvým slovenským románom Jozefa Ignáca Bajzu René mládenca príhody a skúsenosti.



Cenu Zlatý gunár v kategórii divadlo získalo poľské zoskupenie Fair Play Crew za vizuálnu tanečnú šou Grandsmillers, uvádzanú bez slov a s humorom v pohybe na najvyššej úrovni.



V kategórii pouličné divadlo si Zlatého gunára odnáša umelec z Bosny a Hercegoviny, ktorý si hovorí The Gypsy Marionettist s marionetovým príbehom z južných krajín. Maďarský výtvarník Gergely Bacsa získal ocenenie Zlatý gunár v kategórii karikatúra. Cenu Stana Radiča pre objav roka získal Jakub Gulík za satirickú reláciu Ťažký týždeň.



Prezidentka akadémie humoru Daniela Arendášová pre TASR uviedla: "Ono to nie je v oslovení, je to príležitosť, ktorú si veľmi vážim a cením si pracovať s vynikajúcimi ľuďmi, umelcami v porote, kde som sa veľmi dobre cítila. Cítila som podporu a spoluprácu, bola to naozaj tímová práca, boli to ľudia vysokej profesionálnej úrovne, tá chémia pracovala od začiatku, bolo to fajn. Neviem, či si mnohí ľudia uvedomujú hĺbku a význam tohto podujatia v tomto malebnom prekrásnom mestečku, ktoré má na to všetky podmienky, a tá atmosféra je tu elektrizujúca, úžasná."