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Kremnické gagy 2026: Grand Prix získala inscenácia Milostné dopisy

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Na snímke pohľad na Mestský hrad Kremnica počas európskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy v nedeľu 30. augusta 2026 v Kremnici. Foto: TASR - Pavol Zachar

Slávne bábkové Divadlo Spejbla a Hurvínka dostalo ocenenie Zlatý gunár za celoživotné dielo.

Autor TASR
Kremnica 30. augusta (TASR) - Akadémia humoru Medzinárodného festivalu humoru a satiry Kremnické gagy 2026 pod vedením prezidentky Ivany Chýlkovej rozhodla o piatich festivalových oceneniach, o ktoré sa uchádzala skoro stovka účinkujúcich umelcov, skupín a súborov.

Ocenenie Grand Prix získala inscenácia Milostné dopisy pražského Divadla Studia Dva, v hlavných postavách Emília Vášáryová a Milan Kňažko.

Slávne bábkové Divadlo Spejbla a Hurvínka dostalo ocenenie Zlatý gunár za celoživotné dielo. Do Kremnice prišlo s predstavením Hurvínek a král Blecha.

V kategórii pouličné divadlo si Zlatého gunára odnáša umelec z Argentíny, ktorý si hovorí Menjunjes. U divákov mal veľký úspech, k produkcii mu stačil iba kufrík s rekvizitami.

Výtvarník z Košíc Ľubomír Juhás získal ocenenie Zlatý gunár v kategórii karikatúra. Je to jeho druhé ocenenie na tomto festivale, to prvé získal pred 22 rokmi.

Cenu Stana Radiča pre objav roka získala spisovateľka Daniela Kapitáňová za knihu Nezmysly nezmizli.
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