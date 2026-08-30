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Kremnické gagy 2026: Grand Prix získala inscenácia Milostné dopisy
Slávne bábkové Divadlo Spejbla a Hurvínka dostalo ocenenie Zlatý gunár za celoživotné dielo.
Autor TASR
Kremnica 30. augusta (TASR) - Akadémia humoru Medzinárodného festivalu humoru a satiry Kremnické gagy 2026 pod vedením prezidentky Ivany Chýlkovej rozhodla o piatich festivalových oceneniach, o ktoré sa uchádzala skoro stovka účinkujúcich umelcov, skupín a súborov.
Ocenenie Grand Prix získala inscenácia Milostné dopisy pražského Divadla Studia Dva, v hlavných postavách Emília Vášáryová a Milan Kňažko.
Slávne bábkové Divadlo Spejbla a Hurvínka dostalo ocenenie Zlatý gunár za celoživotné dielo. Do Kremnice prišlo s predstavením Hurvínek a král Blecha.
V kategórii pouličné divadlo si Zlatého gunára odnáša umelec z Argentíny, ktorý si hovorí Menjunjes. U divákov mal veľký úspech, k produkcii mu stačil iba kufrík s rekvizitami.
Výtvarník z Košíc Ľubomír Juhás získal ocenenie Zlatý gunár v kategórii karikatúra. Je to jeho druhé ocenenie na tomto festivale, to prvé získal pred 22 rokmi.
Cenu Stana Radiča pre objav roka získala spisovateľka Daniela Kapitáňová za knihu Nezmysly nezmizli.
Ocenenie Grand Prix získala inscenácia Milostné dopisy pražského Divadla Studia Dva, v hlavných postavách Emília Vášáryová a Milan Kňažko.
Slávne bábkové Divadlo Spejbla a Hurvínka dostalo ocenenie Zlatý gunár za celoživotné dielo. Do Kremnice prišlo s predstavením Hurvínek a král Blecha.
V kategórii pouličné divadlo si Zlatého gunára odnáša umelec z Argentíny, ktorý si hovorí Menjunjes. U divákov mal veľký úspech, k produkcii mu stačil iba kufrík s rekvizitami.
Výtvarník z Košíc Ľubomír Juhás získal ocenenie Zlatý gunár v kategórii karikatúra. Je to jeho druhé ocenenie na tomto festivale, to prvé získal pred 22 rokmi.
Cenu Stana Radiča pre objav roka získala spisovateľka Daniela Kapitáňová za knihu Nezmysly nezmizli.