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Kremnické gagy 2026 pokračujú druhým dňom
Medzi účinkujúcimi prvého dňa si zaslúžené ovácie získalo bratislavské Divadlo GUnaGU s komédiou Plochozemci o zmätkoch dnešného sveta, o životných podvodoch.
Autor TASR
Kremnica 29. augusta (TASR) - Príjemná atmosféra, dobrá nálada a stovky usmiatych rodín aj s ratolesťami, to sú atribúty prebiehajúceho druhého dňa Medzinárodného festivalu humoru a satiry Kremnické gagy 2026.
Medzi účinkujúcimi prvého dňa si zaslúžené ovácie získalo bratislavské Divadlo GUnaGU s komédiou Plochozemci o zmätkoch dnešného sveta, o životných podvodoch. Štvorica na javisku Viktor Horján, Csongor Kassai, Adam Hílek a Anna Gajdzíková pri krčmových rozhovoroch zisťuje, že nakoniec je lepšie poriadne sa zasmiať ako zblázniť sa. Zaplnené Šapitó Európa odmenilo protagonistov standing ovation.
Úspech si získalo aj Divadlo Tucet s komédiou Homo Panellus o osudoch obyvateľov jedného sídliska. Krehké panely Petržalky vstrebávajú príbehy ľudí z najväčšieho sídliska v strednej Európe. Robo nosí v hlave nápad, ktorý nevie dostať von, Mária nakrúca nový film, Anton hľadá minulosť svojej šľachtickej rodiny a lekár Martin túži po zmene. Inscenácia odhaľuje, aké krehké sú naše istoty.
Divadelný súbor Makyta sa predstavil s inscenáciou Omelet zo Strednej Maríkovej. Klasický príbeh o Hamletovi preniesli umelci z kráľovského dvora do prostredia družstevného skladu. Miestni dedinskí hrdinovia sa v ňom pokúšajú naštudovať veľkú klasiku, no odkrývajú vlastné krivdy, komplexy a zlyhania. Dá sa povedať dedinská jazda so smiechom cez slzy.
Do Kremnice zavítal vzácny hosť, bábkové Divadlo Spejbla a Hurvínka. Toto dnes slávne divadlo bolo založené v roku 1930 v Plzni, na jeseň roku 1945 sa presťahovalo do Prahy. Na festival prišli s inscenáciou Hurvínek a král Blecha. Čo všetko sa v krajine stane, keď vládca krajiny zostarne, začne sa nudiť a moci sa ujme blcha.
Štefánikovo námestie je ideálnym miestom pre pouličnú produkciu, však umelci, žongléri či kaskadéri nepotrebujú žiadne náročné javiská, stačí im často koberec na dlažbe a kufrík s rekvizitami. Žonglovať dokážu skoro so všetkým, od klasických kuželiek až po korálkové náhrdelníky. A čo je hlavné, zapoja do programu aj viacerých divákov. Veľký úspech mali Argentínčan Menjunjes, uruguajský NoNes Circus či fínsky Circus for FunK.
Medzi účinkujúcimi prvého dňa si zaslúžené ovácie získalo bratislavské Divadlo GUnaGU s komédiou Plochozemci o zmätkoch dnešného sveta, o životných podvodoch. Štvorica na javisku Viktor Horján, Csongor Kassai, Adam Hílek a Anna Gajdzíková pri krčmových rozhovoroch zisťuje, že nakoniec je lepšie poriadne sa zasmiať ako zblázniť sa. Zaplnené Šapitó Európa odmenilo protagonistov standing ovation.
Úspech si získalo aj Divadlo Tucet s komédiou Homo Panellus o osudoch obyvateľov jedného sídliska. Krehké panely Petržalky vstrebávajú príbehy ľudí z najväčšieho sídliska v strednej Európe. Robo nosí v hlave nápad, ktorý nevie dostať von, Mária nakrúca nový film, Anton hľadá minulosť svojej šľachtickej rodiny a lekár Martin túži po zmene. Inscenácia odhaľuje, aké krehké sú naše istoty.
Divadelný súbor Makyta sa predstavil s inscenáciou Omelet zo Strednej Maríkovej. Klasický príbeh o Hamletovi preniesli umelci z kráľovského dvora do prostredia družstevného skladu. Miestni dedinskí hrdinovia sa v ňom pokúšajú naštudovať veľkú klasiku, no odkrývajú vlastné krivdy, komplexy a zlyhania. Dá sa povedať dedinská jazda so smiechom cez slzy.
Do Kremnice zavítal vzácny hosť, bábkové Divadlo Spejbla a Hurvínka. Toto dnes slávne divadlo bolo založené v roku 1930 v Plzni, na jeseň roku 1945 sa presťahovalo do Prahy. Na festival prišli s inscenáciou Hurvínek a král Blecha. Čo všetko sa v krajine stane, keď vládca krajiny zostarne, začne sa nudiť a moci sa ujme blcha.
Štefánikovo námestie je ideálnym miestom pre pouličnú produkciu, však umelci, žongléri či kaskadéri nepotrebujú žiadne náročné javiská, stačí im často koberec na dlažbe a kufrík s rekvizitami. Žonglovať dokážu skoro so všetkým, od klasických kuželiek až po korálkové náhrdelníky. A čo je hlavné, zapoja do programu aj viacerých divákov. Veľký úspech mali Argentínčan Menjunjes, uruguajský NoNes Circus či fínsky Circus for FunK.