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Kremnické gagy zabávajú malých aj dospelých divákov
Populárny český herec a komik Jan Budař uviedol hudobno-zábavný večer Švihák lázeňský.
Autor TASR
Kremnica 30. augusta (TASR) - Tretím dňom pokračuje v Kremnici 46. ročník Medzinárodného festivalu humoru a satiry Kremnické gagy 2026. Organizátorom vychádza všetko, od ideálneho počasia cez príjemnú atmosféru a dobrú náladu až po špičkové výkony domácich a zahraničných umelcov. Program myslel na všetkých, od malých až po dospelákov.
Veľký úspech mala komédia pražského Divadla Studio Dva Milostné dopisy. Poznali sa od detstva, ona je voľnomyšlienkárka, on skôr konzervatívny. Hoci ich osudy často delili stovky kilometrov, po celý čas vďaka listom ostali v kontakte. V ich riadkoch sa skrýva celoživotná láska a sila priateľstva. Emília Vášáryová a Milan Kňažko v hlavných úlohách rozohrali herecký koncert, ktorý Akadémia humoru odmenila cenou Grand Prix.
Populárny český herec a komik Jan Budař uviedol hudobno-zábavný večer Švihák lázeňský. Ponúkol v ňom osvedčené hity domácich aj svetových interpretov. Počas koncertu si švihák oblieka rôzne kostýmy a mení identity, ktorým predvádza aj tematické stand-upy.
Pražské Studio Dva priviezlo do Kremnice dve inscenácie, tou druhou bola konverzačná komédia s názvom Lež. Hovorí o tom, aká je tenká hranica medzi milosrdným klamstvom a krutou pravdou. Manželia Alica (Ivana Chýlková) a Paul (Ady Hajdu) čakajú na večeru priateľov. Alica predtým na ulici vidí kamaráta, ako sa bozkáva s cudzou ženou. Nasleduje večer plný tajomstiev, trapasov a výmyslov, ktoré ukazujú, že hovoriť vždy čistú pravdu sa niekedy nevypláca.
V Uličke slávnych nosov pribudol reliéf prozaičky, novinárky, scenáristky a glosátorky Oľgy Feldekovej (28. marec 1943, Martin - 6. december 2025, Bratislava). Jej osobnosti bol venovaný aj spomienkový program Zlaté časy, v ktorom účinkovali Elena Vacvalová, Tomáš Hudák a Katarína Feldeková.
Nedeľa večer a záver festivalu patrí už desiatky rokov Radošinskému naivnému divadlu, ktoré uvedie novú komédiu Stana Štepku Tvár z bilbordu. Ani netreba dodávať, že hľadisko v šapitó je beznádejne vypredané.
Veľký úspech mala komédia pražského Divadla Studio Dva Milostné dopisy. Poznali sa od detstva, ona je voľnomyšlienkárka, on skôr konzervatívny. Hoci ich osudy často delili stovky kilometrov, po celý čas vďaka listom ostali v kontakte. V ich riadkoch sa skrýva celoživotná láska a sila priateľstva. Emília Vášáryová a Milan Kňažko v hlavných úlohách rozohrali herecký koncert, ktorý Akadémia humoru odmenila cenou Grand Prix.
Populárny český herec a komik Jan Budař uviedol hudobno-zábavný večer Švihák lázeňský. Ponúkol v ňom osvedčené hity domácich aj svetových interpretov. Počas koncertu si švihák oblieka rôzne kostýmy a mení identity, ktorým predvádza aj tematické stand-upy.
Pražské Studio Dva priviezlo do Kremnice dve inscenácie, tou druhou bola konverzačná komédia s názvom Lež. Hovorí o tom, aká je tenká hranica medzi milosrdným klamstvom a krutou pravdou. Manželia Alica (Ivana Chýlková) a Paul (Ady Hajdu) čakajú na večeru priateľov. Alica predtým na ulici vidí kamaráta, ako sa bozkáva s cudzou ženou. Nasleduje večer plný tajomstiev, trapasov a výmyslov, ktoré ukazujú, že hovoriť vždy čistú pravdu sa niekedy nevypláca.
V Uličke slávnych nosov pribudol reliéf prozaičky, novinárky, scenáristky a glosátorky Oľgy Feldekovej (28. marec 1943, Martin - 6. december 2025, Bratislava). Jej osobnosti bol venovaný aj spomienkový program Zlaté časy, v ktorom účinkovali Elena Vacvalová, Tomáš Hudák a Katarína Feldeková.
Nedeľa večer a záver festivalu patrí už desiatky rokov Radošinskému naivnému divadlu, ktoré uvedie novú komédiu Stana Štepku Tvár z bilbordu. Ani netreba dodávať, že hľadisko v šapitó je beznádejne vypredané.