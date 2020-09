Krištáľové krídlo odštartovalo nominačnú kampaň

Piešťany 11. septembra (TASR) – Nadácia Krištáľové krídlo odštartovala v piatok v Piešťanoch nominačnú kampaň 24. ročníka udeľovania prestížnych ocenení Krištáľové krídlo. Pandémiou poznačený ročník prinesie niekoľko noviniek a zmenu na poste riaditeľky aktuálneho ročníka.



Ako TASR informovala autorka, producentka a dlhoročná riaditeľka Krištáľového krídla Mária Vaškovičová, Krištáľové krídlo je tradíciou a hlasom slovenskej verejnosti vyzdvihujúcim ľudí, ktorí si zaslúžia obdiv a úctu. Má za sebou 23 rokov udeľovania ocenení v desiatich kategóriách za konkrétny počin v danom roku v oblasti spoločenského, hospodárskeho, vedeckého, športového, kultúrneho života, ako aj mimoriadnej ceny.



Novou riaditeľkou Krištáľového krídla sa po Márii Vaškovičovej stala bronzová medailistka z londýnskej olympiády a členka Medzinárodného olympijského výboru za komisiu športovcov Danka Barteková.



„Ja sa už trošku posúvam do ústrania, aspoň čo sa týka reprezentovania tejto značky. Oslovila som našu dlhoročnú spolupracovníčku a laureátku Krištáľového krídla Danku Bartekovú, aby prevzala pozíciu riaditeľky tohto ročníka. Ja zostávam konateľkou a producentkou,“ priblížila Vaškovičová.



Ako dodala, jej snahou je vychovať si novú mladú generáciu, ktorá miluje Krištáľové krídlo a uctieva jeho hodnoty. „Krištáľové krídlo je o veľmi veľkých duchovných hodnotách. Ľudia, ktorí sú nominovaní, oceňovaní, ale aj ľudia, ktorí sú v porotách, to sú naše špičky. Krištáľové krídlo tvoria tie najmúdrejšie a najcharizmatickejšie osobnosti, vďaka ktorým si oceňovanie stále udržiava vysoký kredit,“ zdôraznila Vaškovičová.



Súčasťou piatkového začiatku nominačnej kampane bolo predstavenie porôt pre každú z desiatich kategórii. Verejnosť môže nominácie posielať do konca októbra, porotcovia rozhodnú o trojici nominovaných v každej kategórii do konca novembra. Slávnostný galavečer ja naplánovaný na 7. februára budúceho roku.



„Dúfajme, že do konania galavečera nezasiahne pandémia. Oceňovanie však určite bude, i keby sme mali nájsť nejakú inú náhradnú formu. Nepreskočíme tento rok, lebo tie osobnosti si ocenenia zaslúžia,“ uviedla Vaškovičová.