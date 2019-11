Krištáľové krídlo pozná finálové nominácie za rok 2019

Bratislava 13. novembra (TASR) - Veľká porota Krištáľového krídla rozhodla o finálových nomináciách na ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2019. Mená laureátov v desiatich samostatných kategóriách sa verejnosť dozvie počas galavečera v priamom prenose na Jednotke RTVS 9. februára budúceho roka. TASR o tom informovala PR manažérka Viktória Ďurišová.



Predsedovia odborných porôt v desiatich kategóriách sa stretli 7. novembra, aby informovali predsedu Veľkej poroty Gabriela Csollára o priebehu a výbere nominácií z návrhov verejnosti. Každý z predsedov predstavil troch nominovaných a dôvody, ktoré ich viedli k tomuto výberu. Veľká porota odsúhlasila tri nominácie v každej kategórii, o ktorých rozhodli jednotlivé poroty v tajnom hlasovaní. Tie zasadali v novembri vždy za prítomnosti autorky Krištáľového krídla Márie Vaškovičovej. Zapečatené obálky odovzdali Csollárovi a Vaškovičovej práve na zasadnutí Veľkej poroty.



Medzi nominovanými sú speváčka Sima Martausová, reper Kali, skupina Cigánski Diabli, herec Juraj Kukura, hudobná skladateľka Ľubica Čekovská, spisovateľ Rudolf Dobiáš, ale aj lyžiarka Petra Vlhová či kajakár Erik Vlček. Porotcovia zároveň na tomto stretnutí rozhodovali o laureátoch Mimoriadnej ceny. Zo všetkých zaslaných návrhov na nominácie, ktoré boli v súlade so štatútom Krištáľového krídla, Veľká porota rozhodla, že laureátmi Mimoriadnej ceny sa stanú medzinárodne uznávaný scénograf Jozef Ciller a priekopník v oblasti intervenčnej rádiológie MUDr. Ivan Vulev.



Nominované osobnosti v jednotlivých kategóriách sú: za divadlo a audiovizuálne umenie Juraj Kukura, sestry Zuzana Mistríková a Ľubica Orechovská, Tomáš Grega, za filantropiu Eva Klikáčová, Pavel Mihaľák a Marcela Václavková Konrádová, v kategórii hospodárstvo Pavol Jakubec, Branislav Cvik a Ľubomír Vančo, Pavol Demáček, za oblasť hudby Juraj Griglák, Ľubica Čekovská a Cigánski Diabli, v kategórii medicína a veda Ján Tkáč, Rudolf Hrčka a Róbert Hatala. Trojicu v kategórii publicistika a literatúra tvoria Rudolf Dobiáš, Stanislav Rakús a Táňa Kusá, za oblasť populárnej hudby Sima Martausová, Vladimír Krausz a Kali, v športovej kategórii Petra Vlhová, Erik Vlček a Ján Volko, za oblasť výtvarného umenia Rudolf Síkora, Oto Báchorík a Ivan Čobej, v kategórii inovácie a startupy Radoslav Danilák, Mária Virčíková a Peter Komorník.



„Musím s uznaním skonštatovať, že porotcovia vybrali väčšinu nominovaných zo zaslaných návrhov, ktoré nám verejnosť posielala do 20. októbra prostredníctvom online formulára. Všetkým, ktorí zaslali svoje návrhy, chcem veľmi pekne poďakovať za pomoc. Vďaka týmto návrhom sme opäť mohli vybrať výnimočné osobnosti s významnými počinmi v roku 2019,“ zhodnotila nominácie Vaškovičová.



Koľko bodov udelili odborní porotcovia jednotlivým nominovaným vo svojej kategórii, je tajné. Zatiaľ sú všetky obálky až do slávnostného galavečera uložené v trezore u predsedu Veľkej poroty. Otvoria ich až krátko pred začiatkom galavečera za prítomnosti predsedov jednotlivých porôt a vybraných médií. Laureáti 23. ročníka Krištáľového krídla budú vyhlásení počas pripravovaného galavečera. Nad podujatím opätovne prevzal záštitu predseda vlády SR Peter Pellegrini.



Krištáľové krídlo je každoročne udeľované ocenenie osobnostiam na Slovensku, ktoré dosiahli vo svojom odbore mimoriadny úspech. Ocenenie je udeľované od roku 1997 v rôznych oblastiach spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a verejného života.