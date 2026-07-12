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Krištáľový glóbus si z Karlových Varov odniesla mjanmarská dráma
Krištáľový glóbus za mimoriadny umelecký prínos pre svetovú kinematografiu si prevzala francúzska herečka Juliette Binocheová.
Autor TASR
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Karlove Vary 11. júla (TASR) - Absolútnym víťazom 60. ročníka Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch sa v sobotu večer stal mjanmarský film Spadnuté ovocie (Padlé ovoce/Fruit Gathering), na ktorého produkcii sa podieľali aj Francúzsko a Česko. Film zachytáva príbeh dvoch mjanmarských textilných robotníčok, ktoré nachádzajú únik z krutej reality vo vzájomnom intímnom vzťahu, ktorý je však v ich krajine spoločensky neprijateľný. TASR o tom informuje podľa správ portálov novinky.cz a idnes.cz.
„Točíme malé filmy a už len to, že nás sem vybrali, bolo skvelé. Je to náš prvý film, prvý festival a ja som nikdy nič nevyhral. Je to teda aj prvá cena,“ pobavil sálu svojím rýchlym prejavom režisér filmu Aun Pčou.
Krištáľový glóbus za mimoriadny umelecký prínos pre svetovú kinematografiu si prevzala francúzska herečka Juliette Binocheová. „V živote aj v kariére som mala veľké šťastie a rada by som spomenula krajiny, kde sa umelci nemôžu vyjadrovať. Myslím na obyvateľov Palestíny, Libanonu a Ukrajiny,“ povedala. Rovnakú cenu si z festivalu odniesli aj americký herec Dustin Hoffman a americký kameraman Robert Richardson.
Cenu prezidenta festivalu si hneď na začiatku večera prišla prevziať slovenská herečka a bývalá diplomatka Magdaléna Vášáryová. „Všetci viete, že ten dlhý zoznam filmov som natočila počas dvadsiatich rokov. Potom ma (bývalý český prezident) Václav Havel požiadal, aby som sa vrátila do iného sveta, a som rada, že od roku 1989 som mohla presadzovať úplne inú úlohu Československej republiky,“ povedala diplomatka.
Rovnakú cenu získal aj americký herec Jeffrey Wright, herec, scenárista, režisér a producent Jesse Eisenberg a herečka, režisérka, producentka a scenáristka Maggie Gyllenhaalová.
Osobitnú cenu poroty získal dánsky film Neočakávaný hosť. Ide o príbeh o rodinnej oslave, na ktorú nečakane vtrhne obávaná babička s psychickými problémami. Cenu za réžiu si prevzal režisér tohto filmu Mads Mengel.
Laureátkou ceny pre najlepšiu herečku sa stala Švajčiarka Anna Schinzová za úlohu vo švajčiarskom filme Šťastná rodina, kde ako slobodná matka hľadá svoje deti, ktoré jej boli odobraté a zverené do pestúnskej starostlivosti. V kategórii mužov uspel Ghassan Saad za úlohu v libanonskej dráme Potrubie, kde stvárnil inštalatéra, do ktorého mestečko bez vody vkladá až príliš veľké nádeje.
V paralelnej súťaži Proxima vyhral veľkú cenu slovensko-český film Milovník, nie bojovník, debutujúcej režisérky Martiny Buchelovej. Hlavným hrdinom je Andrej, zdanlivo veselý, ale v skutočnosti trápiaci sa mladý muž, ktorý hľadá v živote zmysel. Snímka sa okrem lásky venuje aj iným témam, napríklad alkoholizmu. Osobitnú cenu tejto kategórie získal japonský film Spaľovňa a zvláštne uznanie si vyslúžil československý film 33 krokov.
V hlasovaní o cenu divákov zvíťazil dokument Heleny Třeštíkové „Bára Basiková“, ktorý sa na prvé miesto vyšvihol hneď po premiére a odvtedy ho neopustil.
Ďalší, 61. ročník Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch sa uskutoční v termíne od 2. do 10. júla 2027.
„Točíme malé filmy a už len to, že nás sem vybrali, bolo skvelé. Je to náš prvý film, prvý festival a ja som nikdy nič nevyhral. Je to teda aj prvá cena,“ pobavil sálu svojím rýchlym prejavom režisér filmu Aun Pčou.
Krištáľový glóbus za mimoriadny umelecký prínos pre svetovú kinematografiu si prevzala francúzska herečka Juliette Binocheová. „V živote aj v kariére som mala veľké šťastie a rada by som spomenula krajiny, kde sa umelci nemôžu vyjadrovať. Myslím na obyvateľov Palestíny, Libanonu a Ukrajiny,“ povedala. Rovnakú cenu si z festivalu odniesli aj americký herec Dustin Hoffman a americký kameraman Robert Richardson.
Cenu prezidenta festivalu si hneď na začiatku večera prišla prevziať slovenská herečka a bývalá diplomatka Magdaléna Vášáryová. „Všetci viete, že ten dlhý zoznam filmov som natočila počas dvadsiatich rokov. Potom ma (bývalý český prezident) Václav Havel požiadal, aby som sa vrátila do iného sveta, a som rada, že od roku 1989 som mohla presadzovať úplne inú úlohu Československej republiky,“ povedala diplomatka.
Rovnakú cenu získal aj americký herec Jeffrey Wright, herec, scenárista, režisér a producent Jesse Eisenberg a herečka, režisérka, producentka a scenáristka Maggie Gyllenhaalová.
Osobitnú cenu poroty získal dánsky film Neočakávaný hosť. Ide o príbeh o rodinnej oslave, na ktorú nečakane vtrhne obávaná babička s psychickými problémami. Cenu za réžiu si prevzal režisér tohto filmu Mads Mengel.
Laureátkou ceny pre najlepšiu herečku sa stala Švajčiarka Anna Schinzová za úlohu vo švajčiarskom filme Šťastná rodina, kde ako slobodná matka hľadá svoje deti, ktoré jej boli odobraté a zverené do pestúnskej starostlivosti. V kategórii mužov uspel Ghassan Saad za úlohu v libanonskej dráme Potrubie, kde stvárnil inštalatéra, do ktorého mestečko bez vody vkladá až príliš veľké nádeje.
V paralelnej súťaži Proxima vyhral veľkú cenu slovensko-český film Milovník, nie bojovník, debutujúcej režisérky Martiny Buchelovej. Hlavným hrdinom je Andrej, zdanlivo veselý, ale v skutočnosti trápiaci sa mladý muž, ktorý hľadá v živote zmysel. Snímka sa okrem lásky venuje aj iným témam, napríklad alkoholizmu. Osobitnú cenu tejto kategórie získal japonský film Spaľovňa a zvláštne uznanie si vyslúžil československý film 33 krokov.
V hlasovaní o cenu divákov zvíťazil dokument Heleny Třeštíkové „Bára Basiková“, ktorý sa na prvé miesto vyšvihol hneď po premiére a odvtedy ho neopustil.
Ďalší, 61. ročník Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch sa uskutoční v termíne od 2. do 10. júla 2027.