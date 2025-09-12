Kristína predstavuje dnes novú pesničku Príde taký deň

< sekcia Kultúra
Bratislava 12. septembra (TASR) - Známa slovenská speváčka Kristína Peláková predstavuje dnes novú pesničku s názvom Príde taký deň. Hudbu zložil Martin Kavulič, text napísal Kamil Peteraj. TASR informoval manažér speváčky Marián Kavulič.
„Pri tejto skladbe som pocítila, že sa vo mne ozvalo niečo hlboké. Často očakávame od života veci, ktoré ešte potrebujú čas, aby mohli dozrieť a naplniť sa v ten správny okamih. Preto túto skladbu vnímam ako pozvanie dôverovať životu. Nechať sa ním niesť a trpezlivo počkať na chvíľu, kedy sa ten príbeh odmotá a prinesie nové vzlietnutie,“ uviedla pre TASR Kristína.
„Príde taký deň je pieseň o nádeji - no nielen v texte, ale aj v hudbe. Ako autor a producent som sa snažil vytvoriť zvuk, ktorý nesie toto posolstvo - čistý, emotívny a prirodzene gradujúci. Verím, že prinesie poslucháčom silu aj pokoj,“ dodal autor hudby Martin Kavulič.
„Podarila sa nám optimistická pesnička. Potešte sa ňou, otvorte znova oči a zistite, že život je krásny a vaša chvíľa prichádza. Ten deň, o ktorom sa spieva, je blízko, len ho treba objaviť,“ doplnil textár Kamil Peteraj.
