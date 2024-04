Krotitelia duchov sú späť

Bratislava 11. apríla (OTS) - Aprílové plátna Cinema City zaplavia príbehy plné emócií, napätia a nezabudnuteľných postáv. Objavia sa slovenské filmy Smršť a Spiaci účet, ale aj dráma Súperi či triler Opičí človek. Vychutnajte si bohatú ponuku aprílových noviniek aj s obľúbenou Pepsi colou, voňavým popcornom či nachos.Aprílové novinky si môžete vychutnať vo všetkých kinách Cinema City vo formáte 2D, ale aj v obľúbených formátoch SUPERSCREEN a 4DX. Plánujete oslavu, romantické rande či dámsku jazdu? Vyskúšajte si premietanie filmov vo VIP sálach s veľkými koženými polohovateľnými sedadlami a chutnou teplou či studenou večerou z nového menu . Na lístok pribudlo kura na červenom víne, ryža s mandľami zemiakový šalát so zálievkou z údenej makrely a makový koláč s lesným ovocím. Neobmedzený popcorn, pepsi cola, nachos, káva či sladká bodka na záver sú zárukou dokonalého večera. Ostáva si len vybrať ten správny film.Na plátna Cinema City po slávnostnej marcovej premiére prichádza nový slovenský mysteriózny triler Smršť , ktorý je pokračovaním úspešnej spolupráce spisovateľa Jozefa Kariku a režiséra Petra Bebjaka. V hlavných úlohách sa predstavia dve najvýraznejšie tváre česko-slovenskej hereckej scény, Tomáš Maštalír a Anna Geislerová. Hlavným hrdinom filmového príbehu je forenzný psychológ Martin Lang (Tomáš Maštalír), ktorý prichádza spolu s manželkou Pawlou (Anna Geislerová) do kúpeľov v horách. Ďaleko od civilizácie si chcú oddýchnuť a pokúšajú sa zachrániť vzťah. Prechádzajú vážnou partnerskou krízou, ktorá pramení z hlboko ukrytej traumy, a tento pobyt je pre nich ultimátom – buď svoje problémy prekonajú, alebo sa každý vyberie vlastnou cestou. Kolobeh rutinných dní však naruší príchod tajomnej zásielky – balíka s dôkazovým materiálom z vyšetrovania tragického prípadu. Odosielateľom je Langov kolega, psychológ. Ten od neho potrebuje pomoc v prípade známom ako „jazda smrti“, na konci ktorého boli štyria mŕtvi. Lang sa spočiatku zdráha, ale postupne podľahne neznámej sile, ktorá ho k prípadu priťahuje. Novinku Smršť si môžete spolu s chrumkavým popcornom či nachos pozrieť v kinách od 4. apríla.Do kín prichádza aj akčný triler Opičí človek . Keď bol Chlapec (Dev Patel) veľmi malý, rozprávala mu matka legendu o mýtickom opičom kráľovi Hanumanovi, ktorý pomáhal bezmocným, stíhaným útlakom aj krivdami. Potom mu priamo pred očami matku zavraždia predstavitelia moci a chlapcovi dôjde, že žiadny Hanuman neexistuje. Možno aj preto už ako dospelý v maske opičiaka obráža nelegálne zápasy, kde sa necháva do krvi stĺcť populárnejšími zápasníkmi. V tých najtemnejších uličkách mesta hľadá cestu k „tým hore“, ktorí mu pred rokmi tak fatálne ublížili. Keď ju nakoniec objavia, premení sa na impozantný a zároveň desivý nástroj pomsty, ktorý ho má zbaviť všetkých tieňov z jeho minulosti. Dokáže to sám? A čo sa s ním stane, až na tejto ceste lemovanej smrťou dorazí na koniec? Dozviete sa v Cinema City už 4. apríla.Vedeli ste, že vo vašom dome žije niekto bez toho, aby ste ho videli? Domáce príšerky , Elfinovia, sú malí chlpatí spoločníci, ktorí udržiavajú v každom dome pokoj a harmóniu. Ich úlohou je premeniť váš dom na domov. Finnick nie je ako všetci ostatní Elfinovia. Zdá sa, že z každého, kto sa nasťahuje do jeho domu, si len robí žarty a snaží sa ich z domu vyhnať. Všetko sa ale zmení, keď do domu príde Christine s jej rodinou, ktorá Finnicka odhalí. Keď sa ale v meste začnú diať čudné veci, Finnick a Christine, ktorí sú tak odlišní, sa budú musieť spojiť a spolupracovať, aby vyriešili všetky záhady a zachránili mesto! Podarí sa im to? Zistíte v kinách Cinema City už 4. apríla.Prezident, občan, režisér, priateľ, manžel, pacient, muž na sklonku života... Unikátny dokument Petra Jančárka vracia do centra pozornosti Václava Havla v jeho známych, ale aj verejnosti doposiaľ skrytých polohách. Vychádza pritom z nikdy nepublikovaného materiálu natočeného počas posledných rokov jeho života. Film vstupuje do kín v čase, keď Havlov myšlienkový odkaz a dôraz na individuálnu slobodu v spoločnosti rezonujú silnejšie, ako kedykoľvek predtým. Václav Havel k nám znovu prihovára. A my ho znova potrebujeme počuť. Film Tady Havel, slyšíte mne? si môžete vychutnať na plátnach Cinema City už 11. apríla.Do Cinema City prichádza pokračovanie Krotiteľov duchov ! Callie (Carrie Coon) a Gary (Paul Rudd) sa s deťmi po udalostiach z roku 2021 usadia v New Yorku a naplno sa venujú pomoci tým, ktorých trápia nepríjemní duchovia a prízraky. Keď však mesto uprostred leta náhle zamrzne, je jasné, že noví Krotitelia majú dočinenia s hrozbou, s akou sa ešte nestretli...Ako dopadne príbeh Callie a Garyho? Dozviete sa v kinách Cinema City od 11. apríla.Milovníkov dobrodružných filmov a fanúšikov pravého priateľstva v apríli určite poteší film Nezlomní . Prináša príbeh Michaela (Mark Wahlberg), ktorý po devätnástich rokoch vytrvalostného pretekania stojí naposledy na štartovej čiare. Počas nasledujúcich šiestich dní a nocí sa na majstrovstvách sveta Adventure Racing v Dominikánskej republike ešte raz pokúsi doviesť svoj tím víťazne do cieľa. V náročnom teréne naprieč divokou prírodou ho však okrem prekážok čaká aj jedno prekvapujúce stretnutie. Narazí na opusteného psa, ktorý sa k nemu pridá a stane sa súčasťou tímu. Na 700-kilometrovej trati potom medzi ním a Arturom (tak kríženca erdelteriéra pomenuje), vznikne silné puto. Vernosť a oddanosť štvornohého spoločníka ohromí nielen Michaela, ale aj ostatných členov. Všetci siahnu ďaleko za hranice svojich síl a preteky im začnú komplikovať zranenia. No čoskoro sa ukáže, že spoločne sú nezlomní. Príbeh Michaela a Artura si môžete pozrieť v kinách Cinema City od 11. apríla.Od 18. apríla sa v Cinema City môžete tešiť aj na slovenský film Spiaci účet v podaní režiséra Miloslava Luthera. Jeho hlavnou myšlienkou je pátranie po tajomstve dedičstva, ktoré môže zmeniť život mladému manželskému páru. Pátrajú po jeho podozrivom pôvode a odkrývajú temné tajomstvo starých rodičov. Pokušenie zbohatnúť je veľké. Vezmú na seba s dedičstvom aj vinu, ktorá mala zostať utajená?Čakáte, kým na plátna Cinema City dorazí poriadny akčný film? Je to tu! Už 18. apríla sa môžete zoznámiť s príbehom dystopického filmu Kolaps . Odohráva sa v blízkej budúcnosti, ktorú si väčšina z nás nechce a nevie ani predstaviť. Renomovaná vojnová reportérka Lee (Kirsten Dunst) sa spolu so svojím tímom vydáva na nebezpečnú a adrenalínovú cestu naprieč zničenou Amerikou. Cieľom ich misie je zdokumentovať eskalujúcu občiansku vojnu, ktorú vyvolal kontroverzný príhovor prezidenta. Nenávisť ovládla všetky vrstvy spoločnosti, ľudskosť a priateľstvo stratili svoj význam a nikto si nemôže byť istý svojím životom zoči-voči hrubej sile zbraní. Nenechajte si ujsť napínavú akčnú drámu. Zaručene k nej budete potrebovať aj popcorn či nachos s Pepsi colou.Aprílové plátna nebudú len akčné a dobrodružné, ale aj hororové. Do Cinema City prichádza 18. apríla príbeh ukradnutej Abigail . Krádež cudzích detí je ohavný zločin. Ale uniesť dieťa mocných zločincov je neuveriteľná hlúposť. To však netušila partia darebákov, ktorým sa nechce živiť poctivou prácou, a tak vezmú zdanlivo veľmi ľahkú prácu. Uniesť dcéru nejakého boháča, dvadsaťštyri hodín ju strážiť, kým zúfalý otecko zaplatí päťdesiatmiliónové výkupné, zinkasovať peniaze a ísť domov. Prvá fáza, zdanlivo najťažšia, ide viac než hladko. Sotva krehká malá Abigail dotancuje na skúške Labutie jazero, skončí zdrogovaná v dodávke a odvezú ju na dohodnuté miesto, ktoré z nejakého dôvodu pripomína vidiecke panské sídlo a tak trochu dom hrôzy. Jej únoscovia sa navzájom nepoznajú, dokonca si pre istotu hovoria vymyslenými menami. Druhá fáza, čakanie na výkupné, by mohla byť pokojná, dokonca nudná, keby únoscovia nezačali postupne umierať. Ukazuje sa totiž, že na niektoré deti by bola aj tá najdrsnejšia polepšovňa prikrátka. Ale keď to konečne pochopia, už niet úniku. Napínavý horor naberie na obrátkach najmä v Cinema City Aupark, kde si ho môžete pozrieť v obľúbenom formáte 4DX.Ak hororové scény nie sú pre vás, od 18. apríla si v Cinema City môžete pozrieť aj príbeh Ping, hlavnej hrdinky filmu Ako zachrániť draka . V starovekej Číne boli draci a ľudia priateľmi, ale ľudská chamtivosť ukončila ich spojenectvo a tieto čarovné stvorenia sa stali korisťou. Posledného z nich teraz drží v zajatí krutý cisár. Jedného dňa drakovi prinesie jedlo malá sirota menom Ping a čoskoro sa ukáže, že ona je tou vyvolenou, ktorá ho ako jediná môže zachrániť. Títo nepravdepodobní spojenci sa musia naučiť pomáhať si a chápať jeden druhého. Na ich ceste za slobodou ich prenasleduje zlý čarodejník a lovec drakov. Aby prežili a Ping splnila svoje poslanie, musí nájsť odvahu a magickú silu, o ktorej doteraz nevedela. Už nemôže byť tou bojazlivou, plachou sirotou, akou bývala kedysi. Teraz je skutočnou hrdinkou, ktorá musí zachrániť draka.Poriadna dávka drámy vás čaká 25. apríla, kedy sa na plátnach objaví film Súperi . Patrick (Josh O´Connor) a Art (Mike Faist) sa spriatelili vďaka spoločnej vášni k tenisu a počas dospievania sa stali nerozlučnými priateľmi. Keď však do ich životov vstúpi nadaná tenistka Tashi (Zendaya), ich vzťah sa zmení. Z kamarátov sa stanú súperi v láske, ale aj na tenisovom kurte. Jednému sa darí viac, druhému menej – v športe aj v láske to tak niekedy chodí... Keď sa však majú po rokoch stretnúť v zápase na známom turnaji Challenger, všetko sa môže zmeniť. Ktorý zo súperov sa stane víťazom? Dozviete sa v Cinema City.Ani v apríli nebude na plátnach Cinema City chýbať animovaný film. Už 25. apríla sa môžete tešiť na SPY X FAMILY CODE: WHITE , v ktorom špión Loid a nájomná vrahyňa Yor jeden pred druhým skrývajú svoju identitu a vedú dvojaký život ako spokojná rodina. Ich tajomstvo pozná vďaka svojim telepatickým schopnostiam iba ich adoptovaná dcéra Anya. Loid pod rúškom rodinnej dovolenky chce pokročiť vo svojej operácii Puštík. Do jeho súčasnej misie sa však omylom pripletie Anya a spustí tým sled udalostí, ktorý by mohol ohroziť celosvetový mier. Ako skončí príbeh od režisérov Takaši Katagiri a Šinsaku Sasaki? Zistíte v Cinema city.Jeho povolanie je kaskadér a ako každý v kaskadérskej komunite sa rád nechá vyhodiť do vzduchu, zastreliť, havarovať, vyhodiť z okna a zhodiť z najväčšej výšky, a to všetko pre našu zábavu. Teraz, čerstvo po nehode, ktorá takmer ukončila jeho kariéru, musí náš hrdina vypátrať stratenú filmovú hviezdu, vyriešiť sprisahanie a pokúsiť sa získať späť lásku svojho života. A pritom musí každý deň chodiť do práce. Čo by sa mohlo pokaziť? Komédiu Kaskadér v hlavnej úlohe s Ryanom Goslingom a Emily Blunt si môžete pozrieť špeciálne v predpremiére na Ladies Movie Night v Cinema City Eurovea 30. apríla . Pripravený bude tradičný welcome drink, tombola a sprievodný program.