Kubánska legenda Orishas príde na Uprising
Autor TASR
Bratislava 27. mája (TASR) - Festival Uprising 2026 prináša jeden z najvýraznejších momentov svojej histórie. Na Zlatých pieskoch v Bratislave vystúpi kubánska skupina Orishas, držitelia dvoch Latin Grammy a absolútni priekopníci žánru, ktorí sa po dlhých rokoch čakania predstavia fanúšikom v exkluzívnej slovenskej premiére. TASR informoval PR manažér Sveťo Moravčík.
Orishas patria medzi skupiny, ktoré zásadne formovali modernú latinskoamerickú hudbu. Ich zvuk vznikol unikátnym spojením kubánskej tradičnej hudby, hip-hopu a afrokubánskych rytmov. Tieto legendy kubánskej hudobnej scény priniesli štýl, v ktorom sa rapová rebélia prepojila s eleganciou kubánskej tradície. Orishas sa stali symbolom kubánskej underground scény a ovplyvnili celé generácie interpretov v Latinskej Amerike, USA aj v Európe.
Ich tvorba dostala latin urban music na globálnu scénu a otvorila dvere dnešným hviezdam žánru. Orishas sa stali jednou z prvých španielsky spievajúcich skupín, ktoré vypredávali haly v Európe aj USA bez toho, aby stratili svoju surovú kubánsku identitu. Skladby ako Represent, 537 C.U.B.A. či A Lo Cubano sa stali hymnami niekoľkých generácií a dodnes patria k tomu najlepšiemu na latino urban scéne.
Hudba Orishas sa dostala aj do filmového sveta - ich skladby zazneli napríklad vo filmoch Rýchlo a zbesilo (Atrevido), Dirty Dancing: Havana Nights (Represent) či El Benny (Soy Guajiro). Počas svojej kariéry zdieľali pódiá s legendami ako Cypress Hill, The Roots či Calle 13. O ich statuse svedčí aj fakt, že prestížny magazín Rolling Stone ich opakovane zaradil medzi najvýznamnejšie kapely sveta a album A Lo Cubano považuje za jeden z najlepších v žánri.
Skupina Orishas dopĺňa mimoriadne silný line-up festivalu Uprising 2026, v ktorom figurujú mená ako Gogol Bordello, jamajský Protoje, drum&bassové hviezdy Andy C a Bou, francúzski Dub Inc, ikona afrického reggae Tiken Jah Fakoly či rapová legenda Masta Ace. Návštevníkov čaká takmer 100 koncertných vystúpení na siedmich pódiách. Festival sa uskutoční 28. a 29. augusta na bratislavských Zlatých pieskoch.
