Kukura: Našou úlohou je ukázať Jánošíka takého, aký bol v skutočnosti

Bratislava 8. decembra (TASR) - Bratislavské Divadlo Aréna uvádza v utorok druhú premiéru inscenácie Jánošík - Príbeh vraha?, ktorou rozširuje svoj tzv. Občiansky cyklus. V hre autora a režiséra Jakuba Nvotu sa v hlavnej úlohe národného hrdinu Juraja Jánošíka, ktorého osudy predstavuje inscenácia v novom svetle, na základe autentických dobových materiálov, stvárňuje Richard Autner.



"Od detstva, vplyvom predstavenia Na skle maľované, či filmov o Jánošíkovi, som mal o ňom predstavu, že je to ten chlapisko, ktorý išiel po lese, zbíjal a bol hrdina. Ale historické pramene ukazujú, že to bol vlastne veľmi jednoduchý chalan, ktorý mal svoje bôle, žiale, dostal sa ku kapitánskemu postu ani nevie ako. Celý jeho život sa zbehol veľmi rýchlo a možno nie tak, ako si predstavoval," priblížil Autner svoje vnímanie hlavnej postavy inscenácie, ktorá vznikla na objednávku Divadla Aréna.



Nvota ju napísal v spolupráci s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied (SAV). "Rozhodnutie spojiť sa bolo veľmi správne, stretli sme sa s doktorkou Dianou Duchoňovou, ktorá sa touto tematikou zaoberá dlhé roky a spracováva život Jánošíka. Dala nám podstatné podnety k tomu, aby tá inscenácia bola taká, aká je," povedal pre TASR riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura. Ďalej podčiarkol, že poslaním tvorcov inscenácie nie je kritizovať alebo heroizovať, či potvrdiť legendu, alebo ju spochybňovať: "Našou úlohou je ukázať Jánošíka takého, aký bol v skutočnosti. Je nesporné, že sa zúčastnil na vražde farára Vrtíka, čo mu nebolo dokázané, ale otáznik ostal visieť až dodnes."



Jánošík s podtitulom Príbeh vraha? ponúka divákom dva obrazy zbojníckej legendy. Jeden historický, zložený zo známych faktov o jeho živote, a tiež faktov o dobe Rákociovského povstania. "Vlastne o celej generácii Jura Jánošíka, o mladých chalanoch, ktorí sa narodili do krajiny postihnutej už niekoľkými vlnami povstania, kde sa armády hnali z jednej strany na druhú, každá rabovala. Nebola to dobrá doba, krajina bola naozaj zničená, vypálená. Každú chvíľu aj šľachta musela preskakovať z jedného pána na druhého, z jedného náboženstva na druhé, ľudia sa snažili prežiť," vysvetlil Nvota časy, do ktorých sa Juro Jánošík narodil. Jeho druhý obraz prišiel podľa slov autora a režiséra hry s objavom súdneho spisu zbojníka, ktorý našiel Gašpar Fejérpataky-Belopotocký: "Doniesol ho medzi štúrovcov, Janko Kráľ ho prepísal a začal sa pomaly rodiť obraz národného hrdinu, už nie podobný historickým faktom, ale niečomu, čo štúrovci zúfalo hľadali a potrebovali pre svoju tvorbu, pretože, ako sa hovorí v našej inscenácii - Na sochu treba predobraz. Hľadal sa vzor, ten, ktorý by sa mohol zapísať do básní, tak postupne začal vznikať iný Jánošík."



Okrem Richarda Autnera v úlohe Jánošíka sa divákom predstaví Ondrej Kovaľ nielen v úlohe Uhorčíka. Aj ostatní herci stvárňujú okrem hlavných postáv i vedľajšie. Huncaga hrá Juraj Loj, Rákocziho Kamil Mikulčík, farára a ďalšie postavy Roman Pomajbo. V inscenácii účinkujú tiež Broňa Kováčiková a Elena Podzámska. Scénu navrhol Karel Czech, autorom hudby a textov piesní je Martin Geišberg.