Kultové filmové melódie naživo

Bratislava 6. novembra (OTS) - Filmy Star Wars, Harry Potter, Schindlerov zoznam, Indiana Jones alebo Sám doma spája hudba Johna Williamsa. Jeho melódie sú viac ako len filmová hudba - vytvárajú dokonalú atmosféru, rozprávajú príbeh a udržiavajú náladu. Teraz máte jedinečnú príležitosť vypočuť si po prvýkrát naživo originálnu koncertnú show oscarového mága THE UNIVERSE OF JOHN WILLIAMS v podaní filmového orchestra a pod taktovkou svetového dirigenta Peta Harrisona. Nenechajte si ujsť unikátny koncert filmového orchestra, doplnený audiovizuálnymi efektami a zaujímavosťami zo zákulisia vzniku legendárnych skladieb. Stretneme sa 5. decembra v GOPASS aréne v Bratislave!Foto: JVS ConcertFilm a hudba si k sebe našli cestu už v ranej histórii kinematografie. Hudba vo filme pomáhala rozprávať príbeh, komentovala dej a snažila sa pútať pozornosť divákov. Udržovala náladu a atmosféru, poukazovala na dobu a miesto, kde sa film odohráva, aj na charakter postáv. Filmová hudba bola väčšinou symfonická, ktorá vychádzala z tvorby skladateľov neskorého romantizmu a sprevádzala veľkolepé príbehy hrdinských postáv. Medzi najslávnejších skladateľov filmovej hudby patrí John Williams, ktorý vo svojej tvorbe vychádzal hlavne z tradície romantickej symfonickej hudby. Vzkriesil tradičnú formu symfonickej hudby a dodal jej modernú výrazovú štruktúru v podobe ľahko zapamätateľných charakteristických motívov. Vytvoril pôsobivú hudbu k úspešným filmom ako Star Wars, Jurský park, E.T. – Mimozemšťan, Schindlerov zoznam a k sérii filmov Indiana Jones či Harry Potter. John Williams získal za svoje hudobné kompozície päť ocenení Oscar a teraz ožije aj na Slovensku. 5. decembra v GOPASS aréne v Bratislave sa môžete tešiť nielen na známe melódie a koncertný zážitok, ale aj filmové projekcie a úžasnú show!“ prezradilaAmerický skladateľ filmovej hudby John Williams má na konte obrovské množstvo cien. Vďaka 52 nomináciám na cenu Oscar ho označujú za najviac nominovaného žijúceho umelca na Cenu Akadémie. Slovenskí fanúšikovia majú teraz po prvýkrát možnosť vypočuť si jeho slávne skladby naživo. Diváci sa môžu tešiť na nesmrteľné skladby z filmov Star Wars, Jurský park, Harry Potter alebo E.T. mimozemšťan. Nebudú chýbať ani titulné melódie k filmu Čeľuste a Indiana Jones. Mnohých prekvapí aj oficiálna hymna Olympijských hier, ktorú John Willliams zložil pre sviatok zimných športov v Salt Lake City. Mráz po chrbte bude behať pri počúvaní ústrednej skladby k filmu Schindlerov zoznam a atmosféru adventu vykúzli rozprávková melódia z filmu Sám doma. Na svoje si prídu aj fanúšikovia Supermana alebo vojnovej drámy Zachráňte vojaka Ryana.Vychutnajte si kultové skladby spojené s hollywoodskou kinematografiou a nechajte sa uniesť úžasnou fantáziou najúspešnejšieho oscarového skladateľa všetkých čias Johna Williamsa. Výnimočný zážitok živého koncertu filharmónie a veľkého speváckeho zboru umocnia filmové efekty, svetelná show i komentáre o vzniku nezabudnuteľných melódií.Foto: JVS Concert