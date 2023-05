Balet SND uvádza premiéru tanečnej fresky E. Cluga Carmina Burana

Bratislava 17. mája (TASR) - Vizualitou, dynamikou i mystikou môže prilákať do Slovenského národného divadla (SND) tanečná freska Edwarda Cluga Carmina Burana. Premiéra baletného diela s hudbou Carla Orffa a tanečnou kompozíciou jedného z najžiadanejších choreografov súčasnosti a umeleckého šéfa baletu Slovinského národného divadla sa uskutoční v piatok 19. mája.



Tvorcovia na stredajšej tlačovej konferencii pripomenuli, že scénická kantáta Carmina Burana nemeckého skladateľa Carla Orffa patrí k najslávnejším hudobným dielam. "Skladateľ v nej nadviazal na myšlienky Richarda Wagnera o 'absolútnom umeleckom diele' v snahe vytvoriť koncept 'theatrum mundi' (divadlo sveta), ktorý prepája hudbu, pohyb a reč," približuje SND titul, ktorý s baletným súborom vytvoril choreograf Edward Clug. Divákov môže osloviť prostredníctvom diela, v ktorom sa v toku tanečných obrazov na scéne odvíja evolúcia života.



Ako vysvetlil Clug, jeho choreografii dominuje kruh, ktorý je iniciačným momentom pre tanečníkov, začiatkom i koncom, jednoduchosťou i dokonalosťou. Choreograficko-režijná koncepcia Carminy Burany ponúka vizuálne čistý a energeticky hypnotizujúci zážitok zo spojenia hudobnej reči a tanca. "Edward Clug využil symbol kruhu v symbióze mužskej a ženskej energie, pre každého diváka to symbolizuje niečo iné, či už je to kolobeh prírody, života alebo celkovo energiu. Človeka dokonca prirovnal k družici rotujúcej vo vesmíre, ktorá sa spája s ostatnými, čo symbolizuje ľudské vzťahy, a potom ich prírodnou silou zase od seba odpútava," povedala pre TASR k novinke v repertoári Baletu SND jeho riaditeľka Nina Poláková.



"S dielom Carmina Burana má každý svoje skúsenosti a očakávania spojené s touto skladbou, bude určite zaujímavé zažiť ju aj z iného uhla pohľadu, nielen s emóciami alebo dopadom, ako by sme možno očakávali. Sú to emócie, ale v inom zmysle," poznamenal k jednodejstvovej tanečnej kompozícii Clug, choreograf rumunského pôvodu, ktorý 20 rokov vedie novým a svojským smerom balet Slovinského národné divadla v Maribore.



Poláková potvrdila, že dielo vybrala v spolupráci so svojím tímom hlavne vďaka myšlienke predstaviť slovenskému publiku najžiadanejších a najlepších svetových choreografov. S Clugom mala možnosť spolupracovať ešte počas jej pôsobenia vo Viedenskom štátnom balete. "Som presvedčená o tom, že diváci pri vzhliadnutí tejto inscenácie budú mať hlboký a nezabudnuteľný umelecký zážitok," uzavrela.