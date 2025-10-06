< sekcia Kultúra
Bratislavské bábkové divadlo získalo Grand prix a ďalšie ceny
Tučniak z mrazivej Antarktídy rozohrial srdcia detí, dospelých aj odbornej poroty.
Autor TASR
Bratislava 6. októbra (TASR) - Bratislavské bábkové divadlo (BBD) získalo na medzinárodnom festivale v poľských Katoviciach Grand prix a ďalšie štyri ocenenia za nežný príbeh Tučniak s červenou čiapočkou. V poradí 15. ročník medzinárodného festivalu Katovice deťom sa uskutočnil 2. až 4. októbra. TASR o tom informovala umelecká šéfka BBD Katarína Aulitisová.
Spresnila, že témou tohto ročníka bola reflexia duševného a fyzického stavu detí a mládeže a úloha umenia pri inšpirovaní a podpore najmladších. „Dôraz bol kladený na inscenácie využívajúce špecifické prvky bábkového divadla a jeho inovatívne formy,“ dodáva BBD, ktoré na festivale v Poľsku uviedlo inscenáciu Tučniak s červenou čiapočkou - nežný príbeh o najľudskejších z vtákov -tučniakoch.
Inscenácia rozprávkovo aj faktograficky mapuje kolóniu tučniakov čiapočkatých. „S humorom a hravosťou zdôrazňuje hodnotu priateľstva, rodiny a prijatia. Citlivo ukazuje, že rodina môže mať rôzne podoby, a že aj keď sme odlišní, stále môžeme byť súčasťou spoločenstva,“ približuje divadlo ocenený titul, ktorý „pomáha deťom pochopiť, že byť iný neznamená byť horší - práve naopak, rozmanitosť robí svet krajším a každý by tu mal mať svoje miesto“.
Tučniak z mrazivej Antarktídy rozohrial srdcia detí, dospelých aj odbornej poroty. Okrem hlavnej ceny festivalu - Grand prix za najlepšiu inscenáciu pre deti, mu patria aj dve osobné ceny primátora mesta Katovice. Cenu primátora mesta Katovice udelili Kataríne Aulitisovej za text a réžiu predstavenia a Ivane Mackovej za scénografiu.
Bratislavské bábkové divadlo tiež získalo od detskej poroty mimoriadnu cenu za príbeh plný humoru o vtákoch „nelietavcoch“.
Čestný diplom poľského bábkarského centra Polunima putoval za majstrovské oživenie bábok slovenským bábkohercom Frederike Kašiarovej, Lukášovi Tandarovi, Rénemu Sorádovi a za hudbu kapele The Penguins - Ondrejovi Gajdošovi a Borisovi Javorskému.
