Bratislavské hudobné slávnosti vzdajú úctu obetiam pandémie COVID-19

Bratislava 27. mája (TASR) - Bratislavské hudobné slávnosti sa uskutočnia 24. septembra až 10. októbra. V programe 56. ročníka festivalu je 17 koncertov. Slovenská filharmónia ako rezidenčný orchester festivalu sa predstaví na štyroch z nich.



"Otvárací koncert zaznie pod taktovkou izraelského dirigenta Pinchasa Steinberga. Dielom Jána Cikkera si na ňom pripomenieme 110. výročie narodenia skladateľa," avizujú organizátori festivalu.



Zaznie na ňom aj Verdiho Requiem pod taktovkou Emmanuela Villauma so spoluúčinkovaním Slovenského filharmonického zboru a kvarteta zahraničných sólistov. "Týmto koncertom vzdávame úctu obetiam pandémie COVID-19 a vyjadríme poctu a obdiv všetkým, ktorí stáli v prvej línii boja s pandémiou," uviedla pre TASR manažérka BHS Izabela Pažítková.



Program tretieho festivalového koncertu SF je podľa jej slov zostavený z diel iberoamerických skladateľov pod vedením Venezuelčana Christiana Vásqueza. Štvrtý koncert SF a zároveň záverečný na tohtoročnom festivale bude dirigovať súčasný šéfdirigent SF Daniel Raiskin. V podaní Lukáša Vondráčka, víťaza medzinárodnej klavírnej súťaže kráľovnej Elisabethy v Bruseli, si návštevníci vypočujú Dvořákov Klavírny koncert D dur. BHS 2021 uzavrie Šostakovičova Symfónia č.7 C dur Leningradská, op. 60.



Na festivale zaznie aj Mahlerova Symfónia č. 2 c mol Vzkriesenie v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod taktovkou Ondreja Lenárda, Slovenského filharmonického zboru a sólistiek Evy Hornyákovej a Terézie Kružliakovej. V programe Štátneho komorného orchestra Žilina figurujú dve premiéry: Modlitby a uspávanky od Mirka Krajčiho, ktoré bude interpretovať orchester spolu so speváckym zborom umeleckého súboru Lúčnica, ďalšou premiérou je dielo Egona Kráka na počesť roka P. O. Hviezdoslava so sólom Štefana Kocána.



K očakávaným patria na každoročných BHS koncerty zahraničných orchestrov. "Wiener Philharmoniker sa predstavia s francúzskym dirigentom Alainom Altinoglu a violončelistom Gautierom Capuconom. V ich podaní zaznie hudba Antonína Dvořáka a Césara Francka," avizujú organizátori, ktorým sa z programu vlaňajšieho festivalu podarilo znova získať Konzerthausorchester Berlin s dirigentom Jurajom Valčuhom.



"Nebolo jednoduché preniesť niektoré projekty z minulého roku, z festivalu, ktorý bol, žiaľ, pre koronu zrušený," podčiarkla Pažítková. Veľa entuziazmu má podľa nej do Reduty priniesť Mládežnícky orchester kráľovnej Sofie z Madridu, tradične na festival zavíta český orchester, tento rok Janáčkova filharmónia Ostrava so svojím šéfdirigentom Vasilijom Sinajskym.