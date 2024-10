Bienále divadelnej fotografie 2024 pozná svojich víťazov

Bratislava 30. októbra (TASR) - Celoslovenské Bienále divadelnej fotografie (BDF) pozná svojich víťazov. Slávnostné vyhlásenie laureátov 6. ročníka súťaže, ktorú vyhlasuje Divadelný ústav každé dva roky, sa uskutočnilo v stredu v Bratislave v priestoroch Slovenského národného divadla (SND) počas vernisáže výstavy prihlásených fotografií.



Do 6. ročníka BDF prihlásilo svoje diela 17 fotografiek a fotografov. V poradí už trojnásobným laureátom ocenenia a držiteľom Grand Prix Bienále divadelnej fotografie sa v roku 2024 stal Robert Tappert za sériu inscenačných fotografií Pes na ceste (Pavel Vilikovský, SND). "Robert Tappert má k divadlu blízko a je to vidieť aj na jeho fotografiách. Vie zachytiť podstatné okamihy divadelnej inscenácie a rovnako aj výrazné herecké gestá. Jeho inscenačné fotografie tak expresívne vypovedajú nielen o atmosfére, ale aj o samotnom diele," hovorí o najúspešnejších dielach tohto ročníka riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete.



Druhé miesto získal Joseph Marčinský za fotografiu zo série portrétnych fotografií Maestro Juraj Steiner. Na treťom mieste sa umiestnil Igor Stančík za sériu inscenačných fotografií História istého násilia (podľa románu Édouarda Louisa Histoire de la violence, Divadlo LUDUS Bratislava, 2023).



Študentskú cenu získala Karolína Korimová za fotografiu zo série inscenačných fotografií Embodying the Monster (autorská monodráma inšpirovaná románom Frankenstein, čiže Moderný Prometeus od Mary Shelleyovej, Divadlo LAB Bratislava, 2024). "Víťaznú fotografiu hodnotiaca komisia označila za najvýraznejšiu v študentskej kategórii. Autorke sa v kompozícii jedného z obrazov podarilo prepojiť priestor, gesto a dramatický výraz," dodala Fekete, ktorá bola súčasťou hodnotiacej komisie bienále. Tú ďalej tvorili predsedníčka poroty Jana Ilková z Katedry fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave, fotografka Zuzana Pustaiová, vedúci Institutu umění - Divadelního ústavu v Prahe a spoluzakladateľ českého Bienále divadelní fotografie Ondřej Svoboda, vedúca Centra výskumu divadla v Divadelnom ústave Dária Fojtíková Fehérová.



Vyhlásenie laureátov cien BDF 2024 bolo spojené s vernisážou výstavy výberu z prihlásených diel divadelných fotografov. Verejnosť si ju môže pozrieť vo foyeri Činohry SND počas celého novembra, vždy polhodinu pred každým predstavením.