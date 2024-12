Cenu Ľudovíta Fullu získal M. Čapka, Trojruža patrí B. Panákovej

Na snímke predseda poroty Erik Ondrejička (Literárny Fond), členka poroty a prezidentka Slovenskej sekcie IBBY Timotea Vráblová, ocenená Beata Panáková a riaditeľka Bibiany Petra Flach počas 59. ročníka odovzdávania Ceny Ľudovíta Fullu a ceny Trojruža v Zichyho paláci 4. decembra 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 4. decembra (TASR) - Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana v spolupráci s Fondom výtvarných umení, Literárnym fondom a Slovenskou sekciou IBBY (Medzinárodná únia pre detskú knihu) udelili v stredu v Bratislave národné ceny za literatúru a ilustračnú tvorbu pre deti a mládež. Na slávnostnom podujatí v Zichyho paláci sa zúčastnila aj ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová.uviedla v príhovore šéfka rezortu kultúry.Cenu Ľudovíta Fullu získal ilustrátor Marián Čapka (1950) za celoživotnú tvorbu a mimoriadny prínos k rozvoju slovenského ilustračného umenia pre deti a tiežkomentoval laureát ocenenie s tým, že bude povzbudením pri jeho ďalšej tvorbe pre radosť mladých čitateľov.Marián Čapka sa ilustrácii pre deti venuje od konca štúdií. Pripomenul, že jeho prvá a doteraz úspešná knižka Do školy, s veršami Ľudmily Podjavorinskej a Márie Rázusovej Martákovej, bola súčasťou diplomovej práce u profesora Albína Brunovského. Odvtedy vytvoril ilustrácie do viac ako 30 kníh pre deti a mládež. Do časopisu Slniečko štyri roky ilustroval i sériu 80 komiksov ku slovenským povestiam.Cena Trojruža je cenou za literárnu tvorbu alebo vynikajúce dielo, ktoré významnou mierou prispelo k rozvoju slovenskej literatúry pre deti. Držiteľkou ocenenia za rok 2024 sa stala dramaturgička Beata Panáková (1959) zaBeata Panáková vníma Trojružu ako ocenenie troch oblasti svojej činnosti - dramaturgickej, autorskej a prekladateľskej.poznamenala laureátka.Počas slávnostného večera udelili aj diplomy Čestnej listiny IBBY 2024. Za literárne dielo ocenenie získal za knihu O malom kozmonautovi (vydavateľstvo Perfekt) Peter Karpinský, za ilustrácie v knihe Prešporské legendy ožívajú (Litera Production) Matúš Maťátko a prekladateľka Oľga Kralovičová za preklad knihy Zimné rozprávky (Ikar).