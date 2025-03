VIDEO: Činohra SND chystá premiéru inscenácie Život je pes Gertrudy S.

Bratislava 27. marca (TASR) - Avantgardnej poetke, dramatičke, autorke románov Gertrude Steinovej (1874 - 1946) je venovaná inscenácia pôvodnej hry Terezy Trusinovej Život je pes Gertrudy S. Premiéru nového titulu v réžii Jany Wernerovej uvedie Činohra Slovenského národného divadla (SND) 29. marca v Modrom salóne.



Pri zrode inscenácie o pozoruhodnej i pomerne kontroverznej ženskej figúre 20. storočia bol režisérkin počiatočný obdiv literárnej postavy Steinovej, s ktorou sa kedysi stretla ako interpretka pre Slovenský rozhlas. „Veľmi som si želala vidieť tú tvár za tým, kto píše takúto 'zvláštnu' literatúru. Neskôr, keď som sa s ňou zoznamovala hlbšie, zistila som, že nie je len veľmi farebnou literátkou, ale že je to aj veľmi farebná bytosť, ktorá však nemá tie farby len žiarivé, ale sú tam aj tmavé miesta,“ povedala na štvrtkovej tlačovej konferencii Wernerová.







„Postava Gertrudy Steinovej v kultúrnom svete bolo niečo, čo ma veľmi fascinovalo, a bola som rada, že som vôbec mala príležitosť niečo takéto napísať,“ uviedla Trusinová, ktorá spolupracuje s Wernerovou od roku 2021, keď ich spojila tvorba pre košické Divadlo Na Peróne.







Steinová bola podporovateľkou a propagátorkou mužov ako Pablo Picasso, Georges Braque, Ernest Hemingway, Henri Matisse či Francis Scott Fitzgerald. Ako dodáva SND, „pomohla mužom stať sa veľkými“, napriek tomu jej osobnosť a odkaz ostali viac-menej zabudnuté. Tvorcovia inscenácie sa pýtajú, či ide o dlhodobé prehliadanie žien, zvlášť v umení, alebo „zabúdanie“ na Steinovú spôsobuje skutočnosť, že žila v lesbickom vzťahu so svojou životnou partnerkou Alice B. Toklasovou. „Možno skôr zavážil fakt, že ako Židovka žijúca v nacistami okupovanom Francúzsku si mohla udržať svoj životný štýl zberateľky umenia a zabezpečiť si fyzickú bezpečnosť len vďaka ochrane vplyvného úradníka vichystickej vlády a nacistického kolaboranta Bernarda Faya,“ poznamenáva SND.



Inscenácia si podľa jej tvorcov nekladie za cieľ hodnotiť ani vynášať súdy, ale skôr skúmať mikrodetaily a motivácie v živote americkej Židovky s nemeckými koreňmi, ktorá sa okľukou vrátila na starý kontinent. „Dokázala v ťažkom mužskom systéme nájsť svoju cestu a ísť si za ňou bez toho, aby sa niekomu ospravedlňovala alebo sa pýtala, či môže,“ podčiarkla Wernerová.



Režisérka prišla s myšlienkou zhmotniť v inscenácii jednu z najznámejších fotiek Gertrudy a jej partnerky Alice, na ktorej ich zvečnil Cecil Beaton. „Fotka má okrem postáv na sebe aj akýsi kaz, ktorý pravdepodobne vznikol manipuláciou s ňou pri jej vyvolávaní. A z toho vznikol aj nápad na scénografiu - priestor ateliéru, v ktorom sa odohráva život postáv, a kaz z fotky sa zmenil na objekt v priestore,“ vysvetľuje Wernerová s tým, že si želala, aby to bol neón s meniacou sa farebnou škálou. „Z neho mal radosť aj Ján Ptačin, ktorý mal na starosti svetelný dizajn inscenácie. Farebný neón v kombinácii s kostýmami od Anity Szökeovej a s hudbou Mira Tótha dodáva inscenácii súčasný nádych,“ uzavrela.



V postave Gertrudy Steinovej diváci uvidia Vladenu Škorvagovú, v ďalších postavách hrajú Edita Koprivčevič Borsová a Jakub Rybárik.