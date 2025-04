Divadlo Andreja Bagara pripravuje komédiu Chrobák v hlave

Nitra 24. apríla (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pripravuje novú inscenáciu Chrobák v hlave. Premiéru známej komédie Georgesa Feydeaua uvedie v réžii maďarského režiséra Attilu Béresa 17. mája. Ako pripomenulo DAB, pôjde o poslednú premiéru v aktuálnej divadelnej sezóne.



Komediálna klasika prináša príbeh plný nečakaných zápletiek a zámen z éry Belle Époque. Tvorcovia sa však rozhodli preniesť inscenáciu viac do súčasnosti. „Dej komédie Chrobák v hlave sa odohráva na prelome 19. a 20. storočia, ale súčasný divák je zvedavý na príbehy z 21. storočia. Ak by sme dej neumiestnili viac do súčasnosti, vzniklo by iba akési panoptikum, ktoré môže byť zaujímavé, ale vhodné maximálne na pousmiatie. My občas zabrnkáme aj na vážnu strunu a pôjdeme viac do hĺbky. V každom prípade dúfam, že sa diváci budú neuveriteľne zabávať. A keď na javisku 'vybuchne' zopár skrytých spoločensko-kritických bômb, tak sa možno aj zamyslia,“ povedal Béres.



Podľa jeho slov klasické komédie, akou je aj Chrobák v hlave, u divákov výborne fungujú. „Pretože v príbehoch plných omylov, nedorozumení či manželskej nevery často nevidia seba, ale svojho suseda. A čím je dej bližšie k našej dobe, o to lepšie sa na tom môžeme zasmiať. Takže kostýmy, scéna i samotná hra budú súčasné a aktuálne,“ priblížil režisér.



K umeleckému zážitku z inscenácie podľa jeho slov určite prispejú aj výkony nitrianskych hercov. Maďarský režisér s umeleckým kolektívom DAB pracuje prvýkrát a vzájomnú spoluprácu si pochvaľuje. „Vo svojej režijnej práci diktujem pomerne vysoké tempo a zo začiatku som u hercov vnímal isté prekvapenie. Ale je to veľmi dobrý súbor tvorený kvalitnými hercami. Dokázali sa veľmi rýchlo napojiť na môj rytmus a štýl práce a postupne sa približujú k môjmu náhľadu na inscenáciu,“ skonštatoval Béres.



Ako doplnil, maďarskí herci sú podľa jeho skúseností pri tvorbe hravejší a viac žartujú. „A to v dobrom, ale aj zlom zmysle slova. Nitriansky umelecký súbor je skôr pokojnejší a hĺbavejší. „Premýšľajú a cítia hlbšie, ale ak sa do jednotlivých situácií vcítia, dokážu byť riadni klauni,“ dodal režisér.