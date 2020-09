Divadlo Andreja Bagara uvedie prvú premiéru sezóny

Nitra 11. septembra (TASR) – Divadlo Andreja Bagara v Nitre uvedie v sobotu 12. septembra prvú premiéru novej divadelnej sezóny. Pôjde o prvé slovenské uvedenie dramatizácie románu Jane Austenovej s názvom Láska slečny Elliotovej.



Hlavnou hrdinkou hry je 27-ročná Anne Elliotová, ktorá sa po ôsmich rokoch opäť stretáva so svojím bývalým snúbencom Frederickom Wentworthom. Ten sa po napoleonských vojnách vracia ako bohatý a úspešný námorný kapitán naspäť na anglický vidiek. Pred takmer ôsmimi rokmi s ním bola Anne zasnúbená, ale zasnúbenie zrušila. Diváci budú môcť v romantickom príbehu sledovať, či si dvaja mladí ľudia dokážu nájsť k sebe cestu aj po rokoch odlúčenia.



Inscenáciu naštudoval režisér Ľubomír Vajdička, ktorý sa v nej snaží predstaviť Austenovej hrdinky a zároveň priniesť dobový pohľad na Anglicko začiatkom 19. storočia, na vzťahy, city, postavenie žien i sociálne pomery.



„Nechceli sme sa tú prózu stavať na hlavu. Snažili sme sa z nej vyťažiť to, čo je na nej zaujímavé. Nevravím, že aktuálne, lebo to je taká bežná fráza, aby bolo na príbehu niečo aktuálne. Toto je taký všeobecne platný príbeh, ktorý je nosný vo svetovej literatúre a myslím, že bude nosný aj naďalej a naň sa potom dajú 'navešať' aktuálne problémy spoločnosti. Som rád, že som mohol pri tejto práci prísť do styku v podstate s celým súborom Divadla Andreja Bagara v Nitre, s ktorým sa mi spolupracovalo veľmi dobre, a verím, že si náš príbeh publikum získa,“ uviedol Vajdička.



Divadlo Andreja Bagara plánovalo uviesť inscenáciu ešte v apríli, v priebehu predchádzajúcej divadelnej sezóny. Pre pandémiu ochorenia COVID-19 však musela byť premiéra preložená. Situácia v súvislosti s novým koronavírusom napokon ovplyvnila celú prípravu hry. Tá podľa tvorcov prebiehala za podmienok, aké nitrianske divadlo vo svojej vyše 70-ročnej histórii nezažilo. Pre pandémiu herci v prvej fáze pracovali prostredníctvom videokonferencií. Neskôr museli skúšať s ochrannými štítmi na hlavách a pred skúškami na javisku museli všetci účinkujúci absolvovať test na nový koronavírus.



„Prísne hygienické podmienky budeme dodržiavať aj počas samotnej premiéry,“ doplnil riaditeľ Divadla Andreja Bagar, Jaroslav Dóczy.