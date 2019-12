Nitrianske divadlo pripravuje rozprávkovú inscenáciu Robin Hood

Nitra 4. decembra (TASR) – Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre začalo v týchto dňoch pripravovať inscenáciu Robin Hood. Autorskú rozprávku na motívy legendy o anglickom ľudovom hrdinovi napísali manželia Ján a Mariana Luteránovci. Ján Luterán je zároveň aj režisérom hry.



Inscenácia je rodinným titulom, ktorý je určený všetkým generáciám divákov. Vyrozpráva príbeh o bájnom hrdinovi, ktorý žil v Sherwoodskom lese v Nottighamshire v strednom Anglicku v čase vlády kráľa Richarda I. Levie srdce. Príbeh o šľachetnom hrdinovi je podľa Luterána veľmi podnetným námetom na rozprávku pre detského diváka, pretože okrem dobrodružstva, tajomstva, odvahy a lásky prináša pozitívne hodnoty, akými sú boj proti bezpráviu, boj za spravodlivosť, ochrana utláčaných a chudobných.



Podľa režiséra a spoluautora hry je potrebné ukázať aj malým divákom pozitívne vzory. „My deti nepodceňujeme a myslíme si, že je dobré, ak už od útleho veku budú vedieť, že je správne postaviť sa proti nespravodlivosti. Robin Hood je pozitívny hrdina, ktorý má aj svoje chyby, ale správnym rozhodnutím v správnej chvíli a neohnutým charakterom sa stáva človekom, ktorý sa dokáže postaviť zlu. A keďže sme v rozprávke, tak dokáže boj proti bezpráviu a nespravodlivosti aj vyhrať,“ pripomenul Luterán. „Ja som rád, že tento titul ideme robiť ako rozprávku pre deti. Každé dieťa je veľmi vnímavé, takže je fajn ich trošku vzdelávať. Lebo je to hra aj o nejakom názore, o spravodlivosti i nespravodlivosti, ktorá sa deje okolo nás aj vo svete, takže si myslím, že to má čo povedať ľuďom,“ myslí si herec Martin Nahálka, ktorý stvárni postavu Malého Johna.



Základnou stavebnou jednotkou príbehu bude podľa režiséra humor, ktorý prinesie do inscenácie ľahkosť. „Aj napriek rôznym krutostiam sa snažíme v každej scéne prinášať nadhľad, aj skrz rozprávača príbehu, ktorým je trubadúr, aj skrz rôzne postavy a situácie, v ktorých humor bude prítomný,“ uviedol. V inscenácii sa predstaví veľká časť umeleckého súboru DAB i hostia. Hlavnú postavu stvárni Peter Oszlík. „Poznám ho už dlhšie a som rád, že som ho mohol obsadiť do takejto veľkej postavy pozitívneho hrdinu, ktorý však, samozrejme, bojuje aj s tou svojou tvrdou náturou, temperamentom. Je to silná osobnosť aj ako herec, aj ako hlavná postava, takže si myslím, že sa nám to na javisku pekne spojí,“ uviedol Luterán.