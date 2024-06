Divadlo Jána Palárika v Trnave oslavuje 50. sezónu

Trnava 4. júna (TASR) - Vyvrcholením jubilejnej sezóny Divadla Jána Palárika (DJP) v Trnave bude podujatie s názvom 50 rokov divadla v Trnave. Uskutoční sa v utorok podvečer, zaznejú piesne Jara Filipa v podaní Filip band či rozhovory s vedením divadla. TASR o tom informovala marketingová riaditeľka DJP v Trnave Katarína Čučková.



Program bude moderovať herec Michal Jánoš, ktorý prevedie návštevníkov cez tri éry trnavského divadla. V poslednej časti budú rozhovory so súčasným vedením, riaditeľkou Zuzanou Hekel a umeleckou šéfkou Luciou Mihálovou.



"Je pre nás veľkou cťou, že naše pozvanie prijali osobnosti, ktoré formovali trnavské divadlo v jeho počiatkoch a na ktorých odkaz máme my dnes to privilégium nadväzovať," povedala Hekel.



Počas večera stvárni hudobnú zložku Dano Žulčák s kapelou Filip band, ktorí zaspievajú legendárne piesne Jara Filipa. Čučková priblížila, že hudobník pôsobil v divadle ako herec, režisér a dramaturg v rokoch 1981 až 1993 a práve tu vznikli mnohé piesne, ktoré sa neskôr stali hitmi.



Sprievodným podujatím bude výstava venovaná jubilejnej sezóne, ktorú pripravil Divadelný ústav v spolupráci s divadlom. "Reflektuje najdôležitejšie udalosti a zachytáva dejiny divadla plné zmien i vrcholov," dodala Čučková.