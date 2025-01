Divadlo v Trnave uvedie premiéru inscenácie Melanchólia vzdoru

Trnava 15. januára (TASR) - Divadlo Jána Palárika (DJP) v Trnave uvedie v piatok 17. januára premiéru inscenácie románu maďarského spisovateľa Lászlóa Krasznahorkaia Melanchólia vzdoru. Román inscenoval režisér Roman Polák, ktorý sa do trnavského divadla vracia po takmer 30 rokoch. Informovalo o tom divadlo.



Dej zavedie divákov do nenápadného maďarského mestečka, kde už nič nefunguje, ako má. Do života malomešťanov však vstupuje nečakaná senzácia - cirkus s vypchatou veľrybou. Veľryba na Kossuthovom námestí dáva udalostiam nečakaný a rýchly spád. Obyvatelia mesta sa menia na sfanatizovaný dav.







Iba dvaja ľudia sa snažia vzdorovať - riaditeľ hudobnej školy Eszter a jeho kamarát, mentálne zaostalý poštár Valuska. V postave riaditeľa Esztera sa predstaví Vladimír Jedľovský. Úlohu Valusku stvárni herec Michal Jánoš. Inscenáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.