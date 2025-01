Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava premiéruje The Bloody Sonnets

Bratislava 17. januára (TASR) - Bratislavské Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava (DPOH) premiéruje v piatok inscenáciu The Bloody Sonnets. Na javisko prináša po prvý raz Hviezdoslavovo nadčasové dielo Krvavé sonety v anglickom jazyku, v preklade írskeho básnika Johna Minahana. "Téma je prvá svetová vojna a nie je to scénické čítanie, má to svoj dejový a vizuálny rámec, je to veľmi expresívne a je v tom veľa hudby," povedal pre TASR režisér Dávid Paška.



Divákom podľa jeho slov v prípade vôbec prvého adaptovania Hviezdoslavovej lyriky v angličtine nehrozí nudné čítanie básní na javisku. Majú očakávať presný opak. "Skôr je to vyslovene zážitok, ktorý za tých 65 až 70 minút prežijú. Ani nebudú vedieť, že pôvodne išlo o lyrický text, budú sa spytovať, kto to napísal, tak aby to takto pulzovalo a rozprávalo s ľuďmi," zhodnotil režisér svoj počin, ktorý môže oceniť nielen publikum zvyknuté na produkciu DPOH.



Hviezdoslav písal svoje Krvavé sonety krátko po vypuknutí prvej svetovej vojny, v lete roku 1914. Sonety odsudzujúce hrôzy vojny, vraždenie, brutalitu a deštrukciu, mohli vyjsť až po jej skončení. V modernom spracovaní ich na javisko prináša Paška v titule The Bloody Sonnets, v ktorom ponúka svoj pohľad na to, ako by mohlo vyzerať medzinárodné divadlo poézie.



Na inscenácii, v ktorej okrem angličtiny znejú aj ďalšie jazyky, pracoval medzinárodný umelecký tím. Dramaturgičkou inscenácie je Darina Abrahámová. Autorom scénickej hudby Samuel D. Abrahám. Pod scénografiu sa podpísal Julius Leon Seiler. Kostýmy navrhla Maria-Lena Poindl.



V The Bloody Sonnets postavili tvorcovia Hviezdoslavove Krvavé sonety k ďalšej známej poézii z obdobia rokov 1914 až 1918. Zaznejú v nej citácie z Rilkeho básní v nemčine, Ungaretti v taliančine, Apollinaire vo francúzštine a parafrázy na Puškinove básne v ruštine. "Oplatí sa prísť a nie je to len o tom, že si splníme občiansku povinnosť poznať Hviezdoslava, môžeme prísť aj bez toho, že by sme o ňom vedeli, skôr sa poďme pozerať na kvalitu tej lyriky v kontexte tejto inscenácie," nabáda divadelné publikum Paška. V jeho réžii diváci uvidia Annamáriu Janekovú a Katarínu Morháčovú.