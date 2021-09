Kultúra: Festival DAAD/DAAF 2021 opäť ukotvili do vysielacieho štúdia

Bratislava 21. septembra (TASR) - Dni architektúry a dizajnu (DAAD) sa aj tento rok konajú v spojení s podujatím Dni architektúry a filmu (DAAF), ktoré zvyklo byť samostatnou jesennou edíciou májového festivalu DAAD. Festival DAAD/DAAF 2021 vzhľadom na situáciu s novým koronavírusum opäť ukotvili do vysielacieho štúdia, odkiaľ prenášajú online hlavný program. Informovali o tom v utorok na tlačovej konferencii organizátori 12. ročníka festivalu, ktorý slávnostne otvoria v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave. V programe podujatia, ktoré potrvá do 26. septembra, figurujú prednášky, diskusie, prezentácie, výstavy i projekcie filmových dokumentov.



Prvý festivalový večer (20. 9.) patril aj profilovému formátu EGO, ktorý sa každoročne vracia k významným architektom v zrelej fáze profesionálneho i súkromného života. Tohtoročný slávnostný večer patril bratom, architektom Ľubomírovi Závodnému a Jiřímu Závodnému.



Festival podľa organizátorov otvára prostredníctvom hlavných zahraničných a domácich architektov/dizajnérov viacero tém, ktoré sa v súčasnosti skloňujú aj v medzinárodnej odbornej a kultúrnej debate. "Tohtoročný festival je programovo vystavaný ako vyrovnaný federálny ročník. Dokonca sme ho zorganizovali s prevahou českých architektov a dizajnérov," uviedol zakladateľ festivalu Štefan Polakovič. Obdobie posledných rokov podľa neho vygenerovalo na českej i slovenskej strane jasné autorské subjekty, vychádzajúce z miestnej tradície, ale rovnako schopné svojou tvorbou sledovať európske dianie.



Hlavným hosťom slávnostného otvorenia je architekt Jan Šépka, enfant terrible českej architektonickej scény, festival privíta naživo alebo online i ďalšie osobnosti architektonicko-dizajnérskej scény, pozvanie prijali online Michal Kuzemenský, Miroslav Šik a Adam Gebrian.



Podujatie Prvá liga určené hlavne pre odbornú verejnosť predstaví významných aktérov súčasnej domácej a zahraničnej scény. V programe figurujú tohtoroční laureáti Pritzkerovej ceny za architektúru Lacaton & Vassal z Francúzska, Dierendonck Blancke - architektonické štúdio z belgického Gentu, ďalej "kodanskí architekti menších mierok, snových objemov, premyslených detailov" Johansen Skovsted Arkitekter, KGDVS - bruselskí architekti Kersten Geers a David Van Severen, či štúdio Dogma dvoch talianskych architektov -Piera Vittoria Aureliho a Martina Tattaru, ktorí dnes tvoria z Bruselu.



"Chceme, aby si ľudia cez hostí, výstavy uvedomovali dôležitosť dobrej architektúry, dobrého dizajnu. Preto sme pozývali na festival dizajnérov, ktorí robia viac výskum, či potrebujeme toľko produktov, toľko nábytku," vysvetlila zakladateľka festivalu Tatiana Kollarová. Podľa nej v dnešnej dobe potrebujeme aj vzhľadom na životné prostredie skôr premýšľanie, či v móde alebo produktoch: "Teším sa, že nás hostia vtiahnu do toho rozmýšľania, aby sme možno transformovali aj svoju myseľ a uvažovanie. Prečo vnímať ináč architektúru a čo si na nej všímať, to pozitívne, kde by sa ľudia mali dobre cítiť."



Súčasťou festivalu je tiež výstava Superdesignstudio zameraná na prezentáciu víťazov aktuálnych architektonických súťaží za posledné dva roky inštalovaná v galerijných priestoroch Primaciálneho paláca.