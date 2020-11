Festival Jeden svet uvedie film a diskusiu o presídľovaní utečencov

Bratislava 10. novembra (TASR) – Medzinárodný filmový festival Jeden svet premietne dokument Jednosmerný lístok o utečencoch, ktorí stoja pred veľkou životnou zmenou. S témou filmu je spojená aj diskusia o živote v utečeneckom tábore a o pomoci utečencom. Film aj diskusia budú dostupné online v stredu 11. novembra. TASR o tom informoval Michal Milla z Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) na Slovensku.



Film Jednosmerný lístok je príbehom o dvoch kamarátoch, ktorým sa po 20 rokoch v utečeneckom tábore v Ugande nádej na nový život stala realitou. Odchádzajú do USA, kde ich čaká nový svet, ľudia, jazyk, jedlo či počasie. Dokument zobrazuje ich sny a túžby, každodenný zápas o lepší život a odcudzenie, ktoré prežívajú v cudzej krajine.



Online premietanie filmu v anglickom jazyku a s anglickými titulkami bude dostupné na webstránke festivalu Jeden svet 11. novembra od 12:00 počas nasledujúcich 24 hodín. Premietanie filmu financuje Európska únia v rámci aktivít Európskej migračnej siete, ktorej aktivity na Slovensku koordinuje IOM.



„Film prezentujeme aj v rámci Global Migration Film Festival pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa migrantov, ktorý si pripomíname 18. decembra," hovorí Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM na Slovensku.



Online diskusia v slovenskom jazyku Jednosmerný lístok: čo to je a ako funguje presídľovanie? bude dostupná 11. novembra o 18:00na facebookovej stránke festivalu. O živote v utečeneckom tábore, a najmä o pomoci utečencom ich presídlením do bezpečných krajín bude diskutovať Vatráľová (IOM) a Miroslava Pinková z Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).



Podľa UNHCR bolo ku koncu roku 2019 pre ozbrojené konflikty, prenasledovanie alebo násilie nútených opustiť svoje domovy 79,5 milióna ľudí, z toho 20,4 milióna bolo utečencov pod mandátom UNHCR. V roku 2019 v rámci presídľovacieho programu UNHCR odišlo do krajín presídlenia takmer 64 000 utečencov.