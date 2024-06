Hlavný program festivalu Divadelná Nitra ponúkne šesť inscenácií

Nitra 7. júna (TASR) - Inscenácia Verejní nepriatelia pražského Divadla Na zábradlí otvorí v sobotu 8. júna Medzinárodný festival Divadelná Nitra. V hlavnom programe ponúkne šesť inscenácií zo Slovenska, z Česka, Poľska a Maďarska. Ako pripomenuli organizátori, 33. ročník festivalu sa nekoná v tradičnom septembrovom termíne, ale od 8. do 12. júna, a okrem Nitry sa rozrastie aj do Bratislavy a Košíc.



V nedeľu 9. júna sa po prvý raz na Divadelnej Nitre predstaví bratislavské Divadlo Ludus s inscenáciou História istého násilia v úprave Martina Kubrana a režisérky Barbory Chovancovej. V ďalšej časti uvedie festival koprodukčnú inscenáciu Bratislavského bábkového divadla a Divadla Drak z Hradca Králové s názvom Zapísaný spolok slovenských a českých bábkarov uvádza: Zbojník a Gašparko.



"Zástupcom poľského divadla bude varšavský Nowy Teatr s inscenáciou Fóbia, ktorej predstavenie sa odohrá v utorok 11. júna na javisku Činohry Slovenského národného divadla. Pre nitrianskych divákov zaisťuje festival autobusové spojenie na predstavenie a späť," uviedli organizátori.



Maďarsko reprezentuje na festivale produkcia Domu pre súčasné umenie Trafó z Budapešti. Inscenáciu Spievajúca mládež, označovanú ako zborové divadlo, bude 11. júna hostiť kultúrne centrum a otvorená zóna pre umenie, kreativitu a spoluprácu Tabačka Kulturfabrik v Košiciach. "Záverečným predstavením festivalu bude 12. júna účinkovanie Slovenského národného divadla so slovenským debutom českej režisérky Daniely Špinar Sme v pohode od amerického dramatika a komika Paula Rudnicka na scéne Starého divadla Karola Spišáka v Nitre," dodali organizátori.