Hra Mimi a Líza sa po prvýkrát predstaví mimo domácej scény na Spiši
Rozprávka Mimi a Líza mala v SD premiéru 19. januára 2025, na konte má 20 repríz a zatiaľ ju videlo viac ako 5200 divákov.
Autor TASR
Spišská Nová Ves/Bratislava 25. septembra (TASR) - Detská divadelná rozprávka Mimi a Líza sa po prvýkrát predstaví mimo domácej scény Spišského divadla (SD). Divadelníci odohrajú v závere septembra štyri predstavenia v bratislavskom Divadle P. O. Hviezdoslava (DPOH). Riaditeľ SD Radovan Michalov uviedol, že v hlavnom meste vystúpia po dvakrát v nedeľu 28. a v pondelok 29. septembra.
Rozprávka Mimi a Líza mala v SD premiéru 19. januára 2025, na konte má 20 repríz a zatiaľ ju videlo viac ako 5200 divákov. Autorkou literárnej predlohy sú Alexandra Salmela, Katarína Kerekesová, Katarína Moláková, autorkou scenára je Alexandra Salmela a inscenáciu režírovala Daša Krištofovičová. Divadelné spracovanie ponúka podľa riaditeľa svieži pohľad na vzťah dvoch dievčat - pojašenej a spontánnej Lízy a pokojnej rozvážnej Mimi. Líza hľadá zábavu a rozruch, rada šantí a neporiadok jej neprekáža, nevidiaca Mimi však svet vníma často odlišne a potrebuje ho mať usporiadaný a uprataný. Spišské divadlo s touto rozprávkou vycestuje na zájazd vôbec prvýkrát.
„Teší ma, že DPOH prejavilo záujem o našu tvorbu, a že aj bratislavskí diváci budú mať možnosť vidieť naše divadelné spracovanie rozprávky Mimi a Líza. Tento zájazd sme plánovali pomerne dlho vzhľadom na nabitý program oboch divadiel aj náročnú logistiku spojenú s prepravou scény, ale napokon sme doladili všetky detaily a veríme, že dopadne úspešne. Pozitívne je, že sa nám podarilo dohodnúť aj hosťovanie DPOH v Spišskom divadle,“ upozornil Michalov.
V rámci spolupráce sa bratislavské divadlo predstaví v Spišskej Novej Vsi 9. októbra na 15. ročníku festivalu Divadelný Spiš s inscenáciou Prešporské porno autorky a režisérky Valerie Schulczovej, ktorá rozpráva príbeh z obdobia normalizácie. Festival sa na Spiši koná od 3. do 10. októbra a prinesie predstavenia ôsmich divadelných súborov pre detských aj večerných divákov, ale aj pestrý sprievodný program.
