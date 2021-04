Hlavnú cenu Radio_Head Awards 2020 získali Billy Barmann

Bratislava 18. apríla (TASR) – Druhý večer slávnostného udeľovania Radio_Head Awards uzavrel v sobotu 13. ročník hudobných cien, ktoré organizuje Radio_FM verejnoprávnej RTVS. Tohtoročné podujatie trvalo dva dni pre pandemické opatrenia. Favoritmi poslucháčov sa v roku 2020 stali Billy Barman, ktorí si s albumom Zlatý vek odniesli hlavnú cenu Album roka.



"Chcem poďakovať najmä Rádiu_FM, pretože táto komunita ľudí, umelcov, hudobníkov naozaj toto potrebuje a nielen kvôli tomu v akom sme roku, ale vôbec akú dobu žijeme. Toto médium je stále veľmi dôležité," uviedol Juraj Podmanický, spevák a gitarista alternatívnej rockovej kapely Billy Barman. "Tento album sme vydali niekoľko dní po tom, ako sa stalo to, čo sa stalo. Za celý ten rok sme nemali pravú spätnú väzbu od poslucháčov a fanúšikov, preto som veľmi rád, že sme tú spätnú väzbu dostali teraz. Nesmierne si to vážim, je skvelé vedieť, že vy, naši fanúšikovia tam niekde ste a že sa vám ten album páči," dodal gitarista "barmanov" Jozef Vrábel.



O oceneniach v štyroch kategóriách rozhodli poslucháči formou hlasovania. Objavom minulého roka sa stala mladá speváčka Nina Kohoutová, ktorá už zaujala vďaka spolupráci s kapelou Fallgrapp. Kapela na čele s Jurajom "Jurešom" Líškom na Rádiohlavách bodovala tiež, a to v kategórii Skladba roka, ktorou sa stala nahrávka Keď padal sneh ft. The Curly Simon. Debutom pandemického roka je nahrávka Sleepin' With The Lights On dvojice Kristin Lash & Jacob Grey.



Ocenenie za prínos do hudby si prebral podporovateľ trenčianskej scény Ľuboš Dzúrik, hudobník a kapelník kapely Chór vážskych muzikantov. "Pred 40 rokmi sme založili undergroundovú kapelu, s ktorou to ťaháme dodnes. Najprv nás očaril punk a potom underground, 'zakázaná hudba' za minulého režimu. Snažili sme sa ísť stále proti prúdu, našim cieľom nebolo veľmi sa zviditeľňovať v médiách, ale robili sme tú hudbu s láskou v srdci, nezištne," uviedol vo videopríhovore laureát a poďakoval sa rodine, kapele a všetkým fanúšikom za priazeň: "Po tých 40 rokoch sa stále zväčšuje, cítime tú podporu."



Práve v duchu podpory lokálnych scén sa nieslo udeľovanie cien počas obidvoch dní. Počas večera priamo z Trenčína zahrala Nina Kohoutová ale aj kapela Chór vážskych muzikantov a už počas prvého večera sa predstavili Fvck_Kvlt z Trnavy a David Kollar, ktorý zahral z rodného Prešova. Záver Rádiohláv 2020 patril ocenenej kapele Billy Barman, ktorá zahrala zo strechy Slovenského rozhlasu.