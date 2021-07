Impulzom pre výstavu Action Everything bolo výročie Ceny Oskára Čepana

Bratislava 30. júla (TASR) - Galéria mesta Bratislavy (GMB) v Pálffyho paláci je miestom výstavy Action Everything, ktorá voľne nadväzuje na projekt Cena Oskára Čepana (COČ). Ocenenie udeľované súčasným slovenským vizuálnym umelcom do veku 40 rokov zaznamenalo minulý rok 25. výročie. Práve to bolo impulzom k vzniku aktuálnej výstavy pracujúcej s kurátorským výberom finalistov projektu, ktorých diela majú blízko k problematike akcie a akčnosti.



"Ide o objekty a inštalácie, ktoré akcieschopnosť nielen absorbujú, ale aj samy generujú. Výber diel poukazuje na moment dvojitej kauzality - vstupu a výstupu, akcie a reakcie, a to na príklade ako angažovaných projektov, ktoré majú schopnosť rozvibrovať spoločenské vedomie, tak subtílnejšie orientovanej tvorby a hlbším introspektívnejším rozmerom," približuje kurátor Nikolas Bernáth.



V zozname finalistov COČ podľa vlastných slov objavil mnoho ľudí a nimi vytvorené počiny, ktoré vníma v rámci najmladších dejín slovenského vizuálneho umenia ako ikonické. "Patria medzi ne rôzne diela, ktoré ocenila výtvarná kritika a spúšťali tak dôležitý odborný diskurz. Mnohé angažované diela aktivizovali spoločenské vnímanie a vyvolávali tak reakcie so širším kultúrno-sociálnym dosahom," dodáva Bernáth a potvrdzuje, že pozornosť venuje i autorom, ktorí sa venujú subtílnejším témam a podčiarkujú dôležitosť introspektívnej tvorby.



Projekt prezentuje diela Radovana Čerevku, Viktora Freša, Ota Hudeca, Martina Kochana, Martina Kollára, Dávida Koroncziho, Mareka Kvetana, Jaroslava Kyšu, Michala Moravčíka, Tomáša Rafu, umelkyne zastupuje Pavlína Fichta Čierna, Ilona Németh, Katarína Poliačiková, Emília Rigová, Pavlína Sceranková a Emöke Vargová.



Výstavu organizuje Nadácia - Centrum súčasného umenia. Potrvá do 17. októbra.