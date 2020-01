Bratislava 2. januára (TASR) – Január odštartoval Rok slovenského divadla 2020. Celoročný a celoslovenský projekt, vyhlásený vládou SR v gescii Ministerstva kultúry SR a jeho rezortných inštitúcií, prinesie so sebou rôzne divadelné inscenácie, výstavy a iné podujatia zamerané na slovenské divadlo. Má viacero cieľov, no medzi najdôležitejšie patrí pripomienka a oslava významných výročí - 100. výročia založenia Slovenského národného divadla (SND) a 190. výročia vzniku slovenského ochotníckeho divadla. TASR o tom informovala PR manažérka projektu Eva Fačková.



„Rok slovenského divadla 2020 vnímame ako naštartovanie intenzívnejších spoluprác nielen medzi divadlami, ale aj medzi slovenskými kultúrnymi inštitúciami. Zároveň veríme, že vznikajúce produkcie a podujatia budú lákadlom nielen pre pravidelných, ale aj pre menej častých návštevníkov divadiel,“ komentovala riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete.



Okrem Divadelného ústavu sa doň zapájajú aj SND a Národné osvetové centrum. Organizátori preto v tejto súvislosti pripomínajú, že divadlo má nezastupiteľné miesto v živote jednotlivcov aj spoločnosti a tak isto, je tiež dôležitým pilierom slovenského kultúrneho bohatstva. „Citlivo vníma a odráža aktuálne dianie a nastavuje spoločnosti zrkadlo,“ prízvukujú.



Program pri príležitosti Roku slovenského divadla 2020 pripravujú divadlá a kultúrne inštitúcie naprieč Slovenskom. Jeho aktuálnu ponuku si návštevníci budú môcť pozrieť na novovytvorenej webovej stránke www.rokdivadla.sk. Jeho tvárami sa stalo šesť slovenských osobností - herečka a dlhoročná členka Činohry SND Emília Vášáryová, autor, režisér, herec a zakladateľ Radošinského naivného divadla Stanislav Štepka, operná speváčka Jolana Fogašová, herečka Gabriela Mihalčínová Marcinková, prvá sólistka Viedenského štátneho baletu Nina Poláková a prvý sólista Viedenského štátneho baletu Roman Lazík.



Oslavovať bude neprofesionálna aj profesionálna scéna. Pre divadlo na Slovensku je významným dátumom 22. august 1830, keď bola v Liptovskom Mikuláši po prvýkrát odohratá veselohra Jána Chalupku Kocúrkovo. V marci 1920 otvorilo svoje brány aj SND. Tento významný medzník odštartoval rozvoj profesionálneho divadla.



Okrem týchto míľnikov by oslávili 100 rokov od narodenia slovenskí umelci, ako sú napríklad dramatik a teoretik Peter Karvaš, scénograf Ladislav Vychodil, herec a jeden zo zakladateľov slovenského recitačného umenia Viliam Záborský, herec Ctibor Filčík či zakladateľská osobnosť slovenskej baletnej pedagogiky Eva Jaczová.



Počas roku 2020 sa priaznivci divadla budú môcť dozvedieť o tomto druhu umenia viac prostredníctvom ôsmich vlajkových projektov – výstav Divadelné storočie: stopy a postoje a theatre.sk, podujatia v rámci festivalu Nová dráma Showcase slovenského divadla, pokračovaním publikácie Dejiny slovenského divadla II. (1949 – 2000), knižnou publikáciou 100 rokov SND, galavečeru ... tak sme my..., vrcholnou prehliadkou Scénická žatva a performanciou pod názvom Divadelná udalosť.