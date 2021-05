Jeden svet vráti v júni divákom festivalovú atmosféru

Bratislava 20. mája (TASR) - Organizátori festivalu Jeden svet po prvom online ročníku opäť dajú divákom príležitosť na osobné stretnutia. Privítajú ich 1. až 4. júna pod Palmou v Novej Cvernovke v Bratislave.



Štvordňové podujatie prinesie dokumentárne filmy sprevádzané diskusiami s domácimi aj zahraničnými hosťami. Chýbať nemajú netradičné sprievodné podujatia. TASR o tom informovala za organizátora Lenka Kačmárová z neziskovej organizácie Človek v ohrození.



Jeden svet pod Palmou prinesie v slovenskej premiére dokument Keď sa minú ryby, ktorý ukáže, ako spotrebiteľské rozhodnutia Európanov ovplyvňujú životy ľudí v Gambii. Film príde osobne predstaviť režisérka Gosia Juszczak. Morský svet priblíži aj film z produkcie Leonarda DiCapria a víťaz Medzinárodného filmového festivalu Sundance - More tieňov, ktorý ukazuje odhodlaný boj za záchranu ohrozeného morského druhu - sviňuchy kalifornskej.



Okrem vody a morí festival prinesie dokumenty o postavení žien v spoločnosti. Karavan lásky priblíži život sexuálnych pracovníčok, ktoré do Nemecka odišli za vidinou lepšieho života. Pri ženách zostane aj dokument Hodinová manželka, ktorý humorným spôsobom zobrazuje život prvých moslimských inštalatérok v Jordánsku.



Ku každému filmu naplánovali organizátori diskusiu s domácimi i zahraničnými hosťami. Okrem filmov a diskusií pripravili pre divákov v záhrade v Novej Cvernovke aj sprievodný program - živú hudbu, čítanie z novej poviedkovej knihy Michala Hvoreckého či každodenné komentované prehliadky výstavou Voľba2050.world.



Vstupné je zadarmo, pre aktuálne pandemické opatrenia je však potrebná registrácia. Diváci môžu Jeden svet podporiť dobrovoľným vstupným.



"Už teraz pripravujeme jesenný program 22. ročníka riadneho festivalu, ktorý bude o to krajší a veľkolepejší, čím viac ľudí sa nás rozhodne podporiť. Každé euro dobrovoľného príspevku pôjde na prípravu jesenného programu pre našich divákov," vysvetlila výkonná riaditeľka festivalu Eva Križková.