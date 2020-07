Jubilejná výstava M. Kapustu mapuje krásy Tatier a Slovenského krasu

Bratislava 23. júla (TASR) – Výstava horského fotografa Milana Kapustu pri príležitosti jeho 60. narodenín zachytáva krásy Tatier a Slovenského krasu. Vernisáž otvorili vo štvrtok podvečer v Starom Smokovci.



Autor vystavuje dokopy 44 farebných fotografií a jednu panoramatickú snímku, ktoré zachytávajú časové obdobie posledných približne 25 rokov. Premiéru výstavy museli odložiť už dvakrát. Dôvodom bola pandémia nového koronavírusu. Organizátorom je Tatranská galéria Poprad v spolupráci s mestom Vysoké Tatry. Výstava potrvá do 16. septembra.



Kapusta sa narodil v Rožňave. Je absolventom Strednej priemyselnej školy geologicko-baníckej v Spišskej Novej Vsi. Bývalý banský technik sa k fotografovaniu dostal vďaka horolezectvu. Okrem Vysokých Tatier má za sebou výstupy na Špicbergoch, Pamíre, v USA v Yosemitskom národnom parku, v Alpách a v iných pohoriach Európy.



Ako amatérsky nadšenec fotografie získal ceny vo viacerých fotosúťažiach od regionálnych cez celoštátne po medzinárodné. Je nositeľom titulu majster Zväzu slovenských fotografov.



Fotografie vystavoval doma i v zahraničí. V roku 2001 bol fotografom Rudolfa Schustera, prezidenta Slovenskej republiky 1999 – 2004, počas jeho oficiálnej cesty v krajinách Južnej Ameriky. Fotografoval i v Himalájach. Jeho panorámu Tatier dostal darom pápež Ján Pavol II.



Je tiež spoluautorom fotografií vo viacerých publikáciách. Za knihu Kras – Rožňava a okolie získal kolektív autorov v roku 2001 Cenu mesta Rožňava. V roku 2005 vydali jeho publikáciu Tatry a v roku 2016 vyšla kniha Tatry a kvety. Od roku 1994 je fotoreportérom Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v Košiciach, kde aj žije.



V rámci tohto roka bude možné vidieť Kapustove snímky ešte na jeseň v Poprade počas XXVIII. Medzinárodného festivalu horských filmov, a to v čase od 14. do 18. októbra. Prezentovať tam budú ďalšie, hlavne čiernobiele fotografie s horolezeckou tematikou z Vysokých Tatier a Zádielskej doliny v Slovenskom krase.