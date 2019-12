Na eurobankovku s J. Bednárikom ľudia čakali aj celú noc

Nitra 20. decembra (TASR) - Stovky ľudí si v piatok prišli pred Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre vystáť rad, aby si mohli kúpiť zberateľskú eurobankovku s podobizňou Jozefa Bednárika. Do Nitry prišli ľudia z celého Slovenska. Mnohí strávili pred divadlom celú noc, aby získali bankovky s čo najnižšími číslami.



Do Nitry prišli z dôvodu predaja bankovky ľudia z celého Slovenska, niektorí až z Popradu či Kežmarku. „Mnohí zberatelia pricestovali už deň pred predajom eurobankoviek a pred divadlom strávili celú noc na kempingových stoličkách a v spacích vakoch. Prvými majiteľmi zberateľskej eurobankovky sa stali otec so synom, ktorí na ňu pred divadlom čakali už od štvrtka,“ uviedol riaditeľ DAB Jaroslav Dóczy.



V prvý deň uvedenia bankovky na trh sa uskutočňoval predaj podľa presne stanovených pravidiel. Pri číslach bankoviek od 101 do 1900 bol počet kusov predaných jednej osobe limitovaný. Bankovky s číslami 1 až 100 sa do predaja vôbec nedostali. DAB si ich ponechalo, aby ich mohlo využiť pri špeciálnych príležitostiach, na svoju propagáciu či na rôzne charitatívne dražby.







Záujem o eurobankovky s divadelnou tematikou bol podľa riaditeľa DAB mimoriadny a už v prvý deň predaja zberatelia vykúpili počas niekoľkých hodín väčšinu nákladu. Zvyšné kusy bude DAB predávať vo svojich pokladniciach počas bežných otváracích hodín.



DAB v Nitre vydalo zberateľskú eurobankovku s podobizňou Jozefa Bednárika pri príležitosti svojej jubilejnej 70. sezóny. „Edícia unikátnych bankoviek je poctou jednému z najvýznamnejších slovenských divadelných hercov a režisérov. Bankovka vyšla v limitovanom počte 10.000 kusov. Jozef Bednárik je prvou slovenskou osobnosťou z oblasti dramatických umení, ktorá sa objaví na suvenírových bankovkách,“ doplnil Dóczy.