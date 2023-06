FOTO: Na javisko Činohry SND sa vracia Timrava

Bratislava 1. júna (TASR) - Činohra Slovenského národného divadla (SND) pripravuje na 3. júna premiéru inscenácie Deti v réžii Michala Vajdičku. Divadelnú novinku voľne inšpirovanú poviedkami Boženy Slančíkovej-Timravy, ktorá potvrdzuje status autorky ako, predstavili tvorcovia a herci na štvrtkovej tlačovej konferencii. Podľa dramaturga Daniela Majlinga ide o ďalšiu inscenáciu v činohernom repertoári, ktorá sa priamo dotýka slovenskej reality.uviedol dramaturg s tým, že tvorcovia vyberali poviedky, ktoré majú spoločného menovateľa, pomenúva ho samotný názov inscenácie Deti.vysvetlil Majling k inscenácii, ktorá ukáže aj to, že ľudia dokážu byť úplne chladní aj k deťom v pokrvnom spojení.dodal dramaturg k inscenácii odohrávajúcej sa v súčasnosti.podčiarkol Vajdička.V inscenácii sa diváci zoznámia s Marou, ktorá žení druhýkrát syna. Prvé manželstvo zlyhalo, do druhého s nepôvabnou vdovou s malým dieťaťom nahnala syna takmer nasilu. Najskôr sa zdá, že z toho bude len ďalšie trápenie, ale novomanželia, obaja spoločenskí outsideri, si prekvapivo rýchlo nájdu k sebe cestu. Mara zdesene zisťuje, že syn ju už nepotrebuje, že nad ním stráca moc. Zuza pochováva svojho muža. Veľmi nesmúti za mužom pijanom a násilníkom, s ktorým si veľa šťastia neužila, no hlavne sa v nej prebúdza dlho umlčaná túžba. Jej dávna láska z mladosti je už tiež vdovec. Otázka znie, či je možné vrátiť sa o štvrťstoročie späť a napraviť, čo pokazili manželstvami z rozumu.V jednotlivých úlohách sa predstavia Diana Mórová, Kamila Magálová, Jozef Vajda, Emília Vášáryová, František Kovár, Emil Horváth, Rebeka Poláková, Gregor Hološka, Daniel Fischer a Bence Hégli (poslucháč VŠMU).