VIDEO: Na letisku v Trenčíne sa začína festival Pohoda

Prvé návštevníčky prichádzajú na festival počas otváracieho dňa série piatich festivalov so spoločným názvom Pohoda on the Ground, 7. júla 2021 na letisku v Trenčíne. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 7. júla (TASR) - Trenčianske letisko je od stredy opäť dejiskom tradičného letného festivalu. Séria piatich festivalov so spoločným názvom Pohoda on the Ground tam potrvá do 11. júla. Organizátori festivalu privítajú prvých návštevníkov na Letisku Trenčín po dvoch rokoch. Na podujatí v limitovanej kapacite 1000 návštevníkov denne sa vystrieda stovka umelcov.Brány festivalu otvoria o 11.00 h, tvoria ho tri kruhové stage. Ako TASR informoval PR manažér Anton Repka, do Trenčína už dorazili britské kapely Dry Cleaning a Wooze.dodal k podujatiu, o ktorého dramaturgiu sa tento rok postaralo aj 11 vybraných klubov, každý deň sa predstavia dva iné kluby. Festivaloví návštevníci si okrem hudby užijú vizuálne umenie, prezentovať sa budú neziskové organizácie, ktoré sa venujú minoritám na Slovensku, chýbať nebude literárny a diskusný program.Organizátori upozorňujú, že návštevnícke parkovisko festivalu Pohoda on the Ground je tentoraz z opačnej strany ako zvyčajne:Dodávajú, že na návštevníkov čaká festival s úplne odlišným rozložením, na aké sú zvyknutí pri 'veľkej' Pohode. Všetky tri pódiá sú na betónovej ploche a stanovať sa bude v srdci areálu. Novinkou je festivalový magazín, ktorý dostane každý návštevník pri vstupe zadarmo. Festival sa končí každý deň o 10.00 h, v tom čase treba opustiť areál.podčiarkol Repka.Výnimočný je tento rok aj koncept dokumentu o tohtoročnej Pohode. Film o nej majú natočiť návštevníci, ktorých organizátori vyzvali, aby robili to, čo je zväčša na festivaloch zakázané - vzali si kamery, fotoaparáty alebo použili mobily a natočili svoje najsilnejšie zážitky z festivalu. Autorkou konceptu je režisérka Lucia Kašová, ktorá v posledných rokoch točí dokumenty o Pohode vrátane filmu Orchester z krajiny ticha o prvom afganskom ženskom orchestri Zohra.